Coronagefahr: Wie gut sind die Lüftungen von KKL und Schauspielhaus? Zwei Schweizer Experten haben den Check gemacht

Wie lange ein Virus unter welchen Bedingungen genau in der Luft überlebt, ist interessant – aber nicht allzu relevant. Denn die meisten Lüftungen wechseln die Raumluft in einer Stunde aus und so lange überleben Viren schnell einmal. Die Konzentration sollte sich allerdings innerhalb dieser Stunde nicht stark erhöhen – lüften ist deshalb wichtig. Die Forscherin Neeltje van Doremalen vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases in Hamilton US hat die Überlebensdauer der Coronaviren im April in einer Studie gemessen. Demnach liegt die Halbwertszeit eines Corona-Virus SARS Covid-2 bei 66 Minuten in einem Raum. Gemäss einer weiteren Studie des amerikanischen Department of Homeland Security mit UV-Licht liegt sie draussen bei 9 Minuten – das heisst, nach dieser Zeit hat sich die Menge der Viren in der Luft halbiert. Im freiem Gelände werden die Aerosole aber ohnehin sofort so stark verdünnt, dass eine Ansteckung nur ohne Distanz und Maske möglich ist. (kus)