Corona verhindert normales Training – Mit diesen Fitness-Youtubern macht Sport aber auch zu Hause Spass

Das Zuhause ist gerade so multifunktional wie noch nie: Büro, Restaurant, Kino, ja sogar Sportstudio. Denn wer nicht zu den Joggern oder Bikern gehört, sondern seine Muskeln im Fitnesscenter oder in der Yogastunde antrainiert, dem bleibt jetzt nichts anderes übrig, als in der guten Stube ins Schwitzen zu kommen. Also: Fitness­clip im Netz finden, und los geht’s mit dem Work-out.

So einfach ist es allerdings nicht. Ganz nach dem Vorbild der Mutter aller Fitnessvideos, Jane Fonda, ist das Internet heute übervoll mit Sportin­struktoren und -influencern. «In 12 Minuten straffe Oberarme», «Bauchmuskeln sofort» – ein Versprechen jagt das nächste. Schwierig, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden.

Wir haben uns durch verschiedenste Clips geübt, getanzt, manchmal auch gequält und unsere vier Lieblinge auserkoren – für jedes Level, Zeitbudget und jeden Geschmack hat es etwas dabei, Hilfsmittel braucht es nicht. Fitness-Apps, die nicht selten 30 Franken im Monat kosten, haben wir links liegen gelassen. Auf Youtube gibt es nämlich genug kostenfreie Fitnesskanäle – inklusive Ernährungs- und Motivationstipps. Da sieht man auch gnädig über einzelne Werbeeinschaltungen oder Produkt-Placements hinweg.

Yoga mit Mady Morrison