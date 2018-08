Guest: Hallo? Peer: Hey, schön dass du da bist! Wie kann ich dir helfen? Guest: Ich hab so was noch nie gemacht, kann ich dir einfach erzählen? Peer: Ja klar! Diese Nachricht könnte auf einem der Bildschirme von Valy (19) oder Sofie (18) aufgepoppt sein. Ist sie aber nicht. Zumindest nicht in dieser Form. Alles, was die beiden lesen und was sie antworten, dringt nicht nach draussen. Es bleibt innerhalb einer Gruppe von fünf Menschen im Alter von 17 und 24 Jahren. Sie treffen sich jeden Montagabend in Bern, klappen die Bildschirme der Laptops auf und legen für ein paar Stunden ihre richtigen Namen ab. So heisst Valy nicht Valy, Sofie ist nicht Sofie. Ihre Avatare – digitale Tarnkappen – schützen ihre echten Identitäten. Denn die beiden geben im «Peer-Chat» viel von ihrem echten Ich Preis.

In diesem Online-Chat der Pro Juventute schildern ihnen Gleichaltrige ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre Ängste. Anonym – auch sie sind mit falschen Namen eingeloggt. Valy und Sofie lassen sie erzählen, fragen nach und geben Tipps. Es sind Ratschläge, wie sie ähnliche Situationen im eigenen Leben gemeistert haben. Und wie sie mit ihren Schwierigkeiten einen Umgang gefunden haben. Welche das sind, steht auf der Website des Chats. Bei Sofie heisst es etwa: Sie könne zu den Themen Trennung der Eltern, früh viel Verantwortung übernehmen zu müssen oder psychische Probleme beraten. Valys Erlebtes kreist um Mobbing und Liebeskummer, aber auch um Abort, Selbstverletzung und Suizidgedanken. Nur Familie weiss davon Mit ihren Steckbriefen machen Valy, Sofie und die anderen «Peers» – wie sie sich nennen – einen ersten Schritt. Zeigen, dass bereits in jungen Jahren der eigene Rucksack schwer wiegen kann. Im anonymen Raum eines Chats scheint dies Hürden rasch abzubauen. So auch an diesem Montagabend: «Das bin ich! Diese Person beschreibt genau meine frühere Situation», ruft Valy und lehnt sich näher zum Bildschirm. «Ui, das ist heftig», murmelt sie, als sie eine weitere Chat-Nachricht liest. Sofie, die neben ihr sitzt, guckt sie an: «Kommst du klar?» Auch Coach Katrin wirft ihr einen langen Blick zu.

Katrin begleitet an diesem Abend die Chat-Gruppe, kann sämtliche Gespräche mitlesen. «Die Coachs helfen, wenn die Jugendlichen bei einer Frage unsicher sind. Entwickelt sich das Gespräch in eine gefährliche Richtung, greifen sie ein», sagt Thomas Brunner von Pro Juventute. Er ist zuständig für die Beratungsangebote, die sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche rund um die Uhr via Telefon, SMS, Chat oder E-Mail ihre Sorgen schildern können. Bislang waren es Erwachsene, die ihnen antworteten. Nun auch Gleichaltrige. Wieso? «Sie teilen Sprache, Lebenswelt, Alter und oft auch Erfahrungen. Das macht es für viele Jugendliche einfacher, den Kontakt aufzunehmen», sagt Brunner. Guest: O. k., also Folgendes: Seit zwei Wochen streiten sich meine Eltern nur noch, fast jeden Abend schreien sie sich an … Guest: Ich weiss einfach nicht mehr was machen, ich habe Angst, dass sie sich trennen. Peer: Oh das kann ich gut verstehen, das klingt mega schwer. Guest: Hast du so etwas auch schon erlebt?… Auf dem Pausenplatz ihrer Schule wissen die Schülerinnen und Schüler nichts von Valys oder Sofies Beratungstätigkeiten. Sie haben nur den engsten Familienkreis eingeweiht. Dieser würde sie unterstützen und finde es gut, was sie machten, sagen die beiden. Doch was ist es, das sie antreibt? «Anderen Jugendlichen zu helfen», sagt Sofie. Als sich ihre Eltern getrennt haben, hätte ihr ein solcher Austausch geholfen; mit einer Person im gleichen Alter, die dasselbe schon durchgemacht hat: «Dann muss man sich nicht erklären.» Das Bedürfnis, Gleichaltrigen zur Seite zu stehen, scheinen viele krisengeschüttelte Jugendliche zu teilen. Fast wöchentlich bewerben sich junge Menschen, um beim «Peer-Chat» mitzuwirken. Deshalb bildet Pro Juventute jetzt neue Gruppen aus, die weitere Abende abdecken werden. Mitte Oktober chatten fünf Jugendliche jeweils am Dienstag von Zürich aus. Im Frühling folgen Gruppen in der Romandie und im Tessin.