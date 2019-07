Bratan / Bratina

Capital Bra, ein Berliner Rapper mit russischen Wurzeln, machte den Ausdruck populär. «Bratan» bedeutet «Bruder» und leitet sich vom russischen «Brat» für Bruder ab. «Bratina» ist die weibliche Form.

Bau moll eine!

Bau einen Joint!

Chill emol / Chill Di Läbe

Nimm es ein bisschen gemütlicher /Kein Stress. Abwandlung ohne Possessivpronomen: «Chill Läbe!»

Du HS

Abkürzung für Hurensohn

Du MG

Abkürzung für Missgeburt

Ehrenmann / Ehrenfrau

freundlicher, besonderer Mensch / Gentleman; Lady

Es isch so Fisch

Ich verstehe nur Bahnhof / Ich komme nicht draus.

Gang Di go vergrabe!

Verschwinde! / Hau ab!

Gömmer go pöffe?

Gehen wir einen Joint rauchen?

Hajde

Aufforderung, sich in Bewegung zu setzen, im Sinne von «Los jetzt!». Der Ausdruck ist vor allem im Serbokroatischen und Albanischen geläufig.

Juckts?

Das interessiert mich nicht.

Lauch

Trottel, Dummkopf, schlaffe Person

Mach keini Faxe

Blödel nicht herum!

Negativ

Mit etwas nicht einverstanden sein

Due nit so schwul!

Sei nicht so zimperlich / sei nicht so empfindlich.

Strapazier Nerve nit

Nerv mich nicht!

Tamam

türkischer Ausdruck, bedeutet «Okay», «in Ordnung».

Uf Di Nacke!

Die nächste Runde geht auf dich! / Du bezahlst!

Vallah

arabischstämmiger Ausdruck für «Ich schwöre bei Gott».

Voll däne

betrunken / bekifft / verladen sein.

Voll hänge bliibe

Eine lange Leitung haben.

Zigüner

Person, die häufig etwas von anderen will / Schmarotzer.

Nach wir vor im Trend

(Hey) Alte / Junge / Bro!

(Hey) Bruder! / freundschaftliche Anrede

fail

jemand hat etwas Doofes gesagt oder getan.

hobbylos

Jemand Gelangweiltes / Person, die nichts (Besseres) zu tun hat.

LOL

Abkürzung für «Laughing out loud», wird als «Lol» ausgesprochen.

(Du) Maschine!

(Du) Held!

Sorry Star!

Gib nicht so an! / Sorry, Du weisst ja alles besser.

Quellen: eigene Befragungen; Begriffe Mann / Frau: Claudia Janetzko / Marc Krones / Eva Neuland / Uni Wuppertal