Eine gigantische Metastudie, also eine Studie von Studien und anderen Metastudien, die von Medizinern, Psychologen und Neurowissenschaftern namhafter US-Universitäten 2017 veröffentlicht wurde, gibt Aufschluss. Die Forscher haben über 10 000 wissenschaftliche Arbeiten durchkämmt.

Hanf beruhigt ADHS-Jugendliche

Zunächst die guten Nachrichten: Es gibt positive Effekte von Cannabis. Gemäss den Forschern ist erwiesen, dass THC gegen chronische Schmerzen und gegen Übelkeit in der Chemotherapie hilft. Auch bei multipler Sklerose hilft Hanf, weil es die Heftigkeit von Spasmen und Krämpfen lindert. Bei der Behandlung von Aufmerksamkeitsdefiziten (ADHS) bei Jugendlichen wirkt Cannabis beruhigend. Gesundheitlich gibt es zwei Komponenten: Wenn es um das Suchtpotenzial geht, sind Cannabinoide für ADHS-kranke Jugendliche unbedenklich, möglicherweise beeinträchtigen sie aber die Gehirnentwicklung. Entwarnung gibt es in einem anderen Bereich: Cannabis-Konsumenten sind keinem grösseren Risiko ausgesetzt, an Krebs zu erkranken.

Hanf hat aber auch zahlreiche negative Nebeneffekte. In der Meta-Studie werden bekannte Nachteile erwähnt, beispielsweise dass Cannabis-Konsum zu einem erhöhten Risiko für Verkehrsunfälle führt. Weitaus interessanter sind die folgenden Erkenntnisse: Dass Cannabis-Konsumenten häufiger an Lern- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten leiden, sehen die US-Forscher als sehr wahrscheinlich an. Die Einnahme von Hanf während einer Schwangerschaft kann ein geringeres Gewicht des Kindes zur Folge haben. Und: Die Wahrscheinlichkeit bei Cannabis-Konsumenten ist höher, eine Schizophrenie oder eine andere Psychose zu entwickeln. Doch hier gibt es auch vertrauenswürdige Studien, die das Gegenteil zu beweisen scheinen: Nämlich, dass Cannabis psychisch Erkrankten helfen kann.

Die widersprüchlichen Studien zu den Auswirkungen von Cannabis auf psychische Krankheiten zeigen auf, wie viel es für die Forschung noch zu tun gibt. Rudolf Brenneisen, emeritierter Professor für Pharmazie der Universität Bern, sagt dazu im Interview (rechts): «Wir brauchen Zeit und Geld.» Geld von den Pharmakonzernen, das seiner Meinung nach erst fliesst, wenn das Cannabis-Image aufpoliert ist.