Kürzlich hat mich im Büro jemand gefragt, ob es denn einen besonderen Grund gäbe, weshalb ich meine Bilder nicht anschreibe. Ich wühlte schnell in meiner Phrasenkiste und der abgedroschenste Spruch, den ich in diesem Kontext kenne, liess meine Stimmbänder schon leicht vibrieren, ich hielt mich aber im letzten Moment zurück. Für „ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ hätte ich mindestens zwei Franken ins Phrasenschwein legen müssen. Und ich war an diesem Tag schon geschröpft worden.

Doch die Frage liess mich nicht ganz los. Was würde ich denn schreiben, unter all diese Bilder? In einem solch delikaten Fall gibts auf die Schnelle nur eine Lösung: Schauen, wies die Konkurrenz macht. Und sich davon inspirieren lassen. Ich suche also bei einer grossen amerikanischen Agentur, die vor allem Symbolfotos anbietet und deren Deutsch-Übersetzungen schon für so manchen Lachanfall gesorgt haben, nach ähnlichen Bildern.