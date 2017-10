Die Technologie in diesen künstlichen Anhängseln ist inzwischen vielfältig. Ein nach wie vor gebräuchlicher Klassiker ist die Funkpeilung mittels eines am Tier befestigten Senders. Dessen Signale lassen sich mithilfe einer tragbaren Richtantenne anpeilen und damit die Position des Tieres bestimmen. Das hält den Forscher allerdings auf Trab, denn er muss seinem Objekt auf den Fersen bleiben. Einfacher sind da Geräte, welche die gewünschten Daten selbstständig aufzeichnen. In dieser Disziplin gilt Kooymans Tiefenrekorder zwar als bahnbrechend, doch seine Aufzeichnungen waren noch auf maximal sechzig Minuten beschränkt, dann machte die Eieruhr schlapp.

Dagegen registrieren moderne Rekorder über Monate hinweg und zum Teil im Sekundentakt eine ungleich grössere Fülle von Daten. Gleichzeitig wurden die Geräte so klein, dass man sie auch an Vögeln oder Fledermäusen anbringen kann. Seit Ende der Neunzigerjahre enthalten sie meist GPS-Empfänger, welche die Position des Tieres genau bestimmen und die Daten entweder direkt via Satellit oder SMS übermitteln oder zum späteren Auslesen speichern. Noch winziger als GPS-Geräte – und daher für Studien mit kleineren Zugvögeln beliebt – sind Geolokatoren, die Zeit und Lichteinfall messen. Daraus lässt sich später der Zeitpunkt von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang – und damit halbwegs genau der Standort des Tieres – bestimmen. Solche Geolokatoren wurden zum Beispiel verwendet, um die Flugrouten der Küstenseeschwalbe aufzuzeichnen.

Jedoch beschränkt sich modernes Biologging längst nicht mehr auf die geografische Position des Tiers. Bewegungssensoren messen Beschleunigung und Lage im Raum. Kameras liefern Aufnahmen aus der Perspektive des Tiers. Und selbst Atem- und Herzfrequenz, Körpertemperatur oder Sauerstoffsättigung des Blutes lassen sich überwachen. Mit all dem Aufwand sind Biologger erstaunlich vielfältigen Fragestellungen auf der Spur. Sie reichen von der grundlegenden Biologie und Ökologie einer Art über optimierte Schutzkonzepte für bedrohte Arten bis hin zu einem besseren Verständnis, wie Tiere auf Veränderungen der Umwelt, etwa durch den Klimawandel, reagieren.

Insekten sollen Sender tragen

Auch der Mensch kann davon profitieren, wenn sich etwa die Ausbreitung einer Vogelgrippe dank genauerer Daten zu den Zugrouten besser vorhersagen lässt. Und an der Idee, mit Sendern ausgerüstete Tiere als Frühwarnsystem für Erdbeben oder Vulkanausbrüche einzusetzen, arbeiten Biologen am Max-Planck-Institut im deutschen Radolfzell. Sie statteten an den Hängen des Ätna lebende Ziegen mit GPS-Sendern aus und beobachteten über Jahre hinweg deren Bewegungsmuster. Und tatsächlich: Stunden vor grösseren Ausbrüchen – noch bevor Geologen in ihren Messdaten Anzeichen für eine Eruption sahen – beobachteten die Forscher eine ungewöhnlich erhöhte Aktivität bei den sizilianischen Ziegen. Allerdings reichen ihre Daten noch nicht für eine zuverlässige Vorhersage.

Das könnte sich ändern, wenn «Icarus» endlich fliegt. So nennt sich eine neue Satelliten-Technologie, mit deren Hilfe Wildtierdaten direkt in den Orbit gesendet werden können. Dafür wird noch in diesem Jahr auf der internationalen Raumstation ISS eine erste Testantenne installiert. Der entscheidende Vorteil: Die dazugehörigen Sender wiegen zwischen einem und fünf Gramm. Damit liessen sich auch kleine Vögel und sogar Insekten ausstatten, ohne dass sie unter der Last zu leiden hätten. Abertausende oder gar Millionen solcher ihren Standort funkenden Tiere sollen dann zu einem Internet der Tiere zusammengeschlossen werden und neue Erkenntnisse über das Leben auf der Erde liefern, so die Vorstellung der Forscher.

Als der noch heute mit 83 Jahren aktive Gerald Kooyman 1964 seine ersten Eieruhren auf Weddellrobben platzierte, konnte er kaum ahnen, wie sich diese Disziplin einmal entwickeln würde. Dabei hat ihr goldenes Zeitalter, so die Meinung vieler Wissenschafter, eben erst begonnen.