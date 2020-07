Beziehungen: Die Liebe rechnet sich – doch wie spricht man über Geld?

In den Ferien merkte ich es am deutlichsten: Als Single blätterst du hin. Für ein Einzelzimmer zahlte ich meist so viel, wie wenn ich für zwei ein Zimmer buchen würde – man nennt das «Einzelzimmeraufschlag». Ich nenne es lieber Single-Diskriminierungs-Zuschlag.

Die Miete für den Sonnenschirm am italienischen Badestrand kann man sich auch nicht teilen. Und die Flasche Wein zum Znacht muss man ganz allein bezahlen (und trinken)! Wer glaubt, als Single stehe man auf der finanziellen Sonnenseite – schliesslich hat man sein Einkommen ganz für sich allein –, liegt falsch.

Reden wie über eine Lebensmittelvergiftung

Geld und Liebe: eines der unromantischsten Themen überhaupt. Paare wissen oft nicht, wie sie über ihre Finanzen reden sollen – das Thema wird zum Tabu, je länger man zu­sammen ist und noch nie darüber gesprochen hat. Wagte ich es doch einmal, mich über Kostenteilung oder finanzielle Engpässe zu unterhalten, fühlte ich mich mindestens so peinlich berührt, als müsste ich detailliert über den Verlauf einer Lebensmittelvergiftung Auskunft geben.

Klar, man lässt sich mal einladen in einer noch jungen Beziehung oder macht ­übertrieben grosszügige Geschenke. Geld soll schliesslich keine Rolle spielen! Spätestens bei der Offen­legung der Löhne hört der Spass aber auf.