Besser Leben mit Jürgen Klopp: Ein Buch macht aus dem Star-Trainer ein Lebensberater

Der englische Titel sagt mehr, klingt aber vielleicht nicht so gut: «What Would Jurgen Klopp Do? Life Lessons from a Champion.» (Was würde Jürgen Klopp tun? Lektionen fürs Leben von einem Champion.)

Ob Tom Victor selbst alles glaubt, was er dem Wundermann zubilligt? Er schreibt im Vorwort, Lebensweisheiten eines Fussballtrainers hätte früher kaum einer ernst genommen – bis ­Jürgen Klopp kam. Der Übertritt von Borussia Dortmund zu Liverpool (oder wie nennt man das, wenn ein Deutscher in England Fuss fasst?) wird salopp erklärt: