Bauchfrei ist modisch wieder angesagt – weshalb Eltern die kurzen T-Shirts nicht verbieten sollten

«Fräulein, wenn Sie sich nicht anständig kleiden können, müssen Sie in meinem Unterricht nicht mehr erscheinen.» Es ist einige Jahre her, dass meine Deutschlehrerin diesen Satz zu mir sagte. Siebzehn Jahre alt war ich und sehr beleidigt, dass jemand meinen Kleidungsstil so in Frage stellte. Was ich anhatte? Ein «Crop Top». Also ein bauchfreies Oberteil, weder extrem eng noch extrem kurz – der Lehrerin war es trotzdem zu aufreizend für die Schule.

Sie argumentierte ähnlich wie einige Jahre zuvor eine Schuldirektorin aus Hannover, die Mädchen bauchfreie Oberteile verbieten wollte, weil diese die «Lernsituation zu sehr beeinträchtigen würden». Die anschliessende Diskussion über freie Bäuche und Kleiderordnungen füllte nicht nur in Deutschland tagelang die Zeitungsspalten und Internetforen. «Machen ‹Bauchfrei-Mädchen› ihre Lehrer nervös?», fragte etwa die «Bild»-Zeitung.

Das war 2003. Die Hosen sassen damals knapp über der Schamgrenze, und die Shirts der jungen Frauen waren kaum je lang genug, um ebendiesen tiefsitzenden Hosenbund auch nur zu berühren. Nicht ganz unschuldig daran waren die Promis, die nur zu gerne ihre solariumgebräunte Haut in Szene setzten. Britney Spears etwa zeigte als kesses Schulmädchen mehr Bauch als Gesangstalent.

Jede Generation feiert ihr eigenes Bauchfrei

Heute, zehn Jahre später, spielt sich ein ähnliches Szenario ab. Die Jeans der jungen Frauen schliessen zwar hoch, doch das Oberteil reicht meist wieder nur kurz über den Rippenbogen. Was zu sehen bleibt, ist ein Streifen Haut, mal breiter, mal schmaler, ungeniert und mit beeindruckendem Selbstbewusstsein präsentiert. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der schon lange anhaltende Fitnessboom, kombiniert mit der ebenso hartnäckigen Retrowelle die Bäuche wieder freilegt.

Skandalös ist das kaum mehr. Ausser man hat eben selbst eines dieser Bauchfrei-Mädchen zu Hause am Küchentisch sitzen. In nicht wenigen Familien droht die Stimmungslage mit jedem Zentimeter freigelegter Haut in der Körpermitte ins Gehässige zu kippen. «Zieh dir etwas Vernünftiges an», sind da noch die netten Kommentare, die fallen.