Gerümpfte Nase, gerunzelte Stirn, zusammengekniffene Augen, aufsteigender Brechreiz: Der Gesichtsausdruck, wenn wir uns ekeln, ist bei allen Menschen gleich. Wir scheuen uns davor, eklige Dinge zu essen. Doch an Halloween machen wir das freiwillig. Und überwinden dabei einen angeborenen und eigentlich wichtigen Schutzmechanismus.

Wie Forscher herausgefunden haben, ekeln wir uns vor allem vor Dingen, die uns krank machen können: Verdorbene Lebensmittel, Kot oder Eiter werden von allen Menschen am häufigsten als eklig wahrgenommen. Zu Recht, denn sie können Viren, Bakterien oder Parasiten enthalten, die Krankheiten verursachen. Die gerümpfte Nase und zusammengekniffenen Augen sorgen dafür, dass wir so wenig wie möglich mit dem ekligen Objekt in Kontakt kommen, der Brechreiz befördert schädliche Stoffe wieder aus unserem Körper.

Ekel ist deshalb ein wichtiger Instinkt des Menschen, um gesund zu bleiben. So erklärt sich die ETH-Ernährungswissenschafterin Christina Hartmann auch, warum Frauen sich mehr ekeln als Männer. Sie vermutet, dass die Möglichkeit der Schwangerschaft dafür verantwortlich ist, denn während der Schwangerschaft sind Infektionen für Mutter und Kind besonders gefährlich.

Warum ist Ekel so faszinierend?

Was wir als eklig empfinden und was nicht, ist stark kulturell geprägt und wird im Kindes- und Jugendalter erlernt. Kleinkinder empfinden nämlich noch keinen Ekel, sie spielen in unbeobachteten Momenten auch mal mit Hundekot oder stecken sich einen Käfer in den Mund. Durch Sozialisation und Vorbilder lernen sie nach und nach, was eklig ist und was nicht. So kommt es auch, dass Insekten als Nahrungsmittel in gewissen Kulturen als eklig, in anderen als vollkommen normal betrachtet werden.

Wie kommt es aber, dass Ekel gleichzeitig so faszinierend für uns ist? Millionen von Zuschauern verfolgen gebannt, wie die Teilnehmer des Dschungel-Camps Känguru-Hoden essen oder wie Dermatologen auf Youtube der Akne ihrer Patienten zu Leibe rücken. Psychologisch gesehen, kommt die Faszination vermutlich daher, dass die Zuschauer das Ekelerregende nicht selber essen müssen. So sind wir gleichzeitig angeekelt und erleichtert.

Mit der Ekellust verhält es sich gleich wie mit der Angstlust. Sie entsteht dadurch, dass wir uns bewusst einer realitätsnahen Gefahrensituation aussetzen, im Wissen, dass die Gefahr nicht echt ist und wir die Situation unbeschadet überstehen werden. Dabei kann aus der überstandenen Angst eine erregende Empfindung entstehen, weil unser Körper Endorphine ausschüttet, die gemeinhin als «Glückshormone» betitelt werden. Sie lösen unter anderem Gefühle wie Wohlbefinden, Glück und Lust aus – und regen den Appetit an.

An Halloween würde es sich deshalb doppelt lohnen, ein schauerlich-feines Festmahl zu kochen. Tom Grimm liefert in seinem neuen Halloween-Kochbuch «50 Rezepte für die grusligste Nacht des Jahres». Sie kommen zwar alle gruselig daher, schmecken aber ausgezeichnet.

Hier drei Beispiele:

Gefüllte Schrumpfköpfe