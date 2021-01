Auf Tour mit der ersten ägyptischen Beduinin, die im Sinai als Wanderführerin arbeitet

Die Beduinin Umm Yasser hatte das, was man getrost eine entbehrungsreiche Kindheit nennen kann. Die 48-Jährige ist eine Frau der Hamada, des ältesten Stamms auf der Halbinsel Sinai in Ägypten, aber auch der kleinste und vielleicht der ärmste. Geschätzte 1500 bis 2000 Angehörige der Hamada leben viele holprige Jeepstunden nördlich des Katharinenklosters in den Wadis, den Trockentälern, einer kargen, gebirgigen Wüstengegend. Google Maps hat sie noch nicht gefunden; für die gelegentliche Telefonverbindung muss man auf den höchsten Gipfel steigen. Das hier ist wirklich das Ende der Welt.

Was die Leute darüber denken, ist mir genauso egal, wie was die Mücken denken.

Ihr Mann, Ibrahim, wird ihr später daheim bei einem Tee beipflichten: Alles, was seine Frau tue, sei, einer ehrlichen Arbeit nachzugehen. Er stand von Anfang an hundert Prozent hinter Umm Yasser. Überhaupt: Vom Hüten von Ziegen zum Wandern mit Touristen sei es ein kleiner Schritt. Aber die Touristen zahlen besser.

Umm Yasser kümmert sich wieder um die Ziegen. Sie wäscht die Wäsche von Hand, sie knetet Teig, sie scheuert, sie füttert, sie kocht, sie putzt.

Ihr Sohn Yasser ist erwachsen, ihre Tochter Yusra ist ein scheuer Teenager, der viel im Haushalt hilft. Die Grossmutter lebt bei ihnen im Haus, das sogar aus zwei Gebäuden besteht – eines für die Männer, eines für die Frauen. Beide Häuser hat Ibrahim aus Ziegeln und Lehm gebaut; Pneus und Steine festigen das Wellblechdach. Innen ein paar Teppiche, kaum Möbel. Die Toilette ist ein Plumpsklo, die Dusche ein Kübel Wasser.

Im langen Sommer wird draussen vor dem Haus geschlafen. Die Frauen liegen dicht an dicht, die Grossmutter schnarcht. Ich dazwischen. Ob ich noch eine Decke brauche? So anstrengend es für verwöhnte westliche Reisende wie mich ist, in das Leben der Beduinen einzutauchen, so ungleich erfüllender ist es als Hotelferien.

Am Morgen reisst mich eine Ziege, die blökend um uns herum rennt, aus dem Schlaf. Normalerweise übernimmt die Sonne die Weckfunktion. Umm Yasser trägt keine Uhr. Nur ein Fernseher im Wohnzimmer bringt die Welt durch ein kleines Viereck herein. Und auch das nur, wenn ein Generator Strom erzeugt. Eine neue Errungenschaft im Wadi Sahu.

Rabias Schwester kommt zu Besuch. Wir trinken wieder Tee. Es ist so schön ruhig hier. Jetzt bricht es aus den Frauen heraus: «Genug dieser Ruhe!» Umm Yasser hofft auf mehr Unruhe, auf Touristinnen. Und Touristen. Denn als Nächstes möchte sie auch gemischte Gruppen führen. In Wadi Sahu, am Ende der Welt, wartet eine Frau darauf, dass sie ihrer Berufung als Wanderführerin folgen kann.