Auch bei diesen Geschwisterpaaren fliegen die Fetzen

Seit geraumer Zeit wird gemunkelt, dass Prinz William und sein jüngerer Bruder Harry ein angespanntes Verhältnis haben. Bestätigt wurde das nie. Anders sieht es bei den folgenden Prominenten aus, die ihre Familienfehden öffentlich austragen:

Die wohl bekannteste Geschwister-Hassliebe ist die der Gebrüder Gallagher. Immer wieder sind Noel und Liam mit ihren Streitereien in den Schlagzeilen. So sagte Noel einst in einem Interview: «Ich mochte meine Mutter, bis sie Liam zur Welt brachte.» Die andauernden Konflikte machten ihrer Band Oasis so sehr zu schaffen, dass sie sich 2009 auflöste.

Aus so einem Familienstreit kann aber auch etwas Positives resultieren. Rudolf und Adolf Dasslers Ehrgeiz wollte nicht zulassen, dass der jeweils andere erfolgreicher ist. Geschafft haben es dann trotzdem beide. Mit Puma und Adidas haben die Brüder zwei der heute wichtigsten Sportmarken gegründet.

Auch Julia Roberts hat ein Bruderproblem

Weniger bekannt ist die Familienfehde zwischen Hollywood-Schauspielerin Julia Roberts und ihrem weniger bekannten Bruder Eric. Wegen seiner Drogenexzesse liess sich Erics Frau scheiden. Bei dem Sorgerechtsstreit um Erics Tochter, der ebenfalls sehr bekannten Schauspielerin Emma Roberts, hatte Julia nicht zum Bruder gestanden. Grund genug für ihn, den Kontakt zu seiner Schwester abzubrechen.

Und: In den USA Präsident zu sein, scheint Streitereien unter Geschwistern mit sich zu bringen. Genauso wie Trump, hat auch Ex-Präsident George Bush ein angespanntes Verhältnis zu einem seiner Brüder. Bekannte der Familie geben an, dass er und sein Bruder Jeb sich nie wirklich verstanden haben.