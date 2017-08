Unzählige Orchideen reihen sich entlang der Fensterfront des Sitzungszimmers. «Das ist wohl der über 50-Prozent-Anteil an Weiblichkeit in unserem Unternehmen», sagt Andrea Pfeifer, Chefin der Biotechfirma AC Immune, vor dem Interview. Sie sei es nicht, die den grünen Daumen habe. Hier auf dem Campus der ETH Lausanne bezog Pfeifer in den Gründertagen der Firma 2003 mit ihrem Team ein unscheinbares Büro. Seither leitet die Pharmazeutin und Professorin die Alzheimerfirma. Sie gilt als Pionierin in der modernen Alzheimerforschung. Trotz Börsengang in New York vergangenen Herbst und der ersten zulassungsrelevanten Studie gegen Alzheimer mit dem Pharmakonzern Roche sind Pfeifer und ihr Team bislang ihrer Heimat auf dem Campus treu geblieben.

Frau Pfeifer, Sie erforschen Alzheimer, die Extremform der Vergesslichkeit. Wie vergesslich sind Sie?

Andrea Pfeifer: Mein Gedächtnis ist sehr gut. Meine Mitarbeiter beschweren sich fürchterlich, dass ich nichts vergesse (lacht). Wenn wir etwas beschlossen haben, bleibt es in meinem Kopf, bis wir es abgearbeitet haben.

Seit 2003 arbeiten Sie an einem Medikament gegen Alzheimer. Die Krankheit beschäftigt Sie jeden Tag. Wird man da nicht paranoid, wenn man mal etwas vergisst?

Nach dem Börsengang im September waren wir doch alle relativ müde. Da hat man schon mal das eine oder andere im Alltag vergessen. Da habe ich mich sofort beobachtet, ob das nun der Müdigkeit geschuldet ist oder ob mehr dahintersteckt. Von daher – paranoid bin ich noch nicht, aber die Krankheit ist schon im Hinterkopf. Man schaut auch die älteren Menschen anders an.

Haben Sie privat Berührungspunkte mit der Krankheit?

Alzheimer ist eine chronische Krankheit. Ich weiss seit meiner frühsten Kindheit, was es heisst, von chronisch kranken Menschen umgeben zu sein. Meine Eltern litten an mehreren solchen Erkrankungen. Das hat mich sehr berührt, in meiner Kindheit, im Studium, bis heute möchte ich helfen.

Wenn Sie mit Ihrem Forschungsansatz recht behalten, könnten Sie bald vielen Menschen mit Alzheimer helfen. Wollten Sie schon immer Arzneien entwickeln?

Mit sechs Jahren stand ich mit meiner Mutter in einer Apotheke. Ich war begeistert von den vielen Fläschchen und wusste, ein solches Geschäft will ich einmal haben.