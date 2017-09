Oder man rühmt das Heft wegen der Autoren, die im «Playboy» Essays schrieben – Ian Fleming, Norman Mailer oder Vladimir Nabokov. Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen: Nabokov, ein Kulturelitarist ohnegleichen, ein Sprach-Pedantengenie, in dessen Augen Thomas Mann lausig und Dostojewski mittelmässig schrieben, wurde von «Hef» gewonnen, im «Playboy» zu schreiben.

Der Mann mit einem IQ von 152 roch wie kein anderer Geschäfte

Natürlich spielte Nabokovs Welterfolg «Lolita» eine Rolle – schliesslich war «Hef» ein Geschäftsriecher-Genie mit einem IQ von 152. Und Nabokow war sich Verwechslungen mit Pornografie gewohnt. «Verdammt, das ist Literatur!», rief einer entgeistert nach ein paar Seiten «Lolita». Genauso hätte er sich bei der Lektüre des «Playboy» an den Kopf fassen können.

Doch wer unter bleichen Medienmanagern hätte heute ein Händchen für solche Velociraptors der Feder? Wer böte ihnen in Textspalten solchen Auslauf, was einschliesst: Wer hält Lesern und Leserinnen noch zugute, dass sie auch lesen können?

Gern vergessen geht ein anderes Gütezeichen des «Playboy», die Qualität seines Witzes. Wie viele Cartoonisten in den USA verdanken wohl ihren Namen Hugh Hefner? Möglicherweise mehr, als «Bunnys» ihm ihren Ruhm verdanken. Die Kategorie It-Girl gäbe es nicht ohne den (angeblichen) Sexvampir in der düsteren Mansion. Umso deutlicher ist jetzt die Trauerklage der «Es-Mädchen» zu vernehmen (Paris Hilton, Kim Kardashian usw.) – zweifellos glaubwürdig.

Weiter haben zahllose Postillen mit Secondhand-Schlüpfrigkeiten in jener Erotikschneise, die Hefner freischlug, eine harmlose Existenz gefunden. Bis zum «Bauernkalender», undenkbar ohne «Hefs» Idee vom Aufklapp-Pin-up. Der Typ asexuelle 50er-Jahre-Muse, den «Hef» gehasst hatte, kehrte längst wieder in Spitze und Mieder.

Cartoons waren eminent wichtig im «Playboy». Was die Säulen von Sitte und Moral in jenen Jahren am wirkungsvollsten untergrub, war gut gewürzter Witz. Guter Witz ist böse, weil er im Schatten grosser Gesten die kleine schmuddelige Wahrheit aufspiesst. Meist Wahrheiten, derer sich niemand schämt, weil sie sexuell konnotiert wären, sondern weil die Helden dabei so erbärmlich sind, gierig und feige, ständig spitz und auf jeden neidisch mit scheinbar mehr sexuellem Glück.

Wenn nichts mehr drunter ist, wird’s wohl am traurigsten

Hefner wusste aus sexuellem Neid, diesem am tiefsten in der Seele fressenden Gift, vermutlich mehr Profit zu schlagen als mit sexueller Verlockung. Seine Idee von Freiheit war grossartig amerikanisch, sein Menschenbild wohl illusionslos und nüchtern.

Der «Playboy» machte nicht Männer, sondern Marsmännchen zu kleinen Gnomen. Es gibt Tausende von Marsmännchen-Witzen. Aber nie wieder waren sie so gut wie im «Playboy». Ein Marsmännchen von damals habe ich nie mehr vergessen: Es parkte seine rote Untertasse bei einer Frau, die in den Wolken schwebte. Hob ihren Rock, blickte darunter. Im nächsten Bild sauste das Marsmännchen weiter in der Untertasse, vollkommen verstört, nichts unterm Rock gesehen zu haben, geradezu untröstlich.

Engel sind schön und gut, aber was hat man im Leben davon? Ist nie etwas auch zu greifen? Vielleicht hat Hefner diese Frage umgetrieben, eine Art amüsierte Verzweiflung. Was ist, wenn man blonden Engeln Kaninchenohren überstülpt und ihren Hintern mit einem Puschel ziert? Wird da aus dem Leben doch noch Puschelrock, ewige Jugend, eine niemals endende Party?

Der leichte Schlaganfall und die Inszenierung für die Kamera

In der Mehrheit waren es Blondinen. Standen am Anfang noch einzelne farbige Damen in Hefners Schar, wurden es mit jedem Jahrzehnt weniger.

Mit den letzten drei Bunnys inszenierte sich Hefner noch einmal als Reality-Soap in seiner Mansion. Daran war einiges auffällig oder verstörend – nicht bloss Hefners zweifelhafter Disney-World-Geschmack bei dieser Villa. Hefner schwieg meist in den Szenen, grinste nur, wenn seine drei Grazien miteinander spielten. Er wirkte wie eine Schildkröte ohne Panzer, nicht nur wegen des breiten Mauls.

Nach einem leichten Schlaganfall Mitte der achtziger Jahre hatte Hefner nicht nur die Firmenleitung an seine Tochter übergeben, sondern sein Leben überhaupt verändert. Die Leute liess er im Glauben, dass sein Leben so verlaufe, «wie sich ein Jugendlicher das Erwachsenein vorstellt». Ob er das indes auch selber glaubte?

Wie gesagt: Der Mann war kein Dummkopf. Sein grösstes Verdienst ist es, für die Freiheit eingeschritten zu sein. Er beschuldigte seine Gegner, «sexuellen McCarthyismus» zu betreiben. Die Verschmelzung mit der politischen Hatz früher während der McCarthy-Ära war nicht übertrieben.

Aber wozu? Die Moralisten heute drehen kräftig alles auf «Reset». Und das sinnlich ausschweifende Leben in der mythischen Grotte (wohl im Wesentlichen auch nur eine Inszenierung) – wo wäre all das pralle Leben geblieben? Hefner wird jetzt neben Marilyn Monroe begraben, seinem ersten Häschen auf dem allerersten Cover. Und noch etwas: Eine 1984 entdeckte Kaninchenart wurde nach ihm benannt: Sylvilagus palustris hefneri – so viel Ehre ist nicht jedem beschieden.