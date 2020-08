Ärzte in der Kritik wegen fehlerhafter Covid-19-Meldungen: Der Kantonsarzt nimmt dazu Stellung

Das Datenchaos rund um die Coronaansteckungen ist grösser als angenommen: Gemäss der «NZZ am Sonntag» fehlen dem Bund in mehr als der Hälfte aller Fälle die ärztlichen Meldungen. Zudem zeigt eine ETH-Studie, dass Infizierte früher als angenommen ansteckend sein können. Was bedeutet das für die Eindämmung der Pandemie? Thomas Steffen, Kantonsarzt in Basel-Stadt, nimmt Stellung.

Herr Steffen, der Informationsfluss zwischen Ärzten und dem Bundesamt für Gesundheit harzt. Nicht einmal jeder zweite Co- vid-19-Fall wird dem Bund gemeldet. Was läuft schief?