Für 380 Millionen Franken hat der Bund in diesen Tagen die neuen 5G-Mobilfunkkonzessionen verteilt und versteigert. Swisscom etwa macht bereits Werbung mit dem neuen, schnelleren Netz – 5G ist die neue Mobilfunkgeneration und soll 4G ablösen.

Doch eine grosse Streitfrage spaltet Bevölkerung und Politik: Wie gefährlich ist die neue Technologie für unsere Gesundheit? Die Gegner sprechen von einem Risiko, fordern genaue Abklärungen und sogar ein Moratorium. Für die Befürworter ist 5G das Tor in die digitale Zukunft, sie warnen vor einem Kollaps des aktuellen Mobilfunknetzes und fordern eine Erhöhung der Grenzwerte.

«Ich bin kein Technikgegner, aber ...»

In der Sendung «TalkTäglich» diskutierten am Mittwochabend bei Markus Gilli zwei Vertreter aus den beiden Lagern. Auf der einen Seite der Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki, der die Einführung eines 5G-Netzes vorantreiben will, auf der anderen Seite Andres Büchi, Chefredaktor des «Beobachter», der der neuen Technologie kritisch gegenübersteht.

«Die Wirkung von 5G auf Menschen ist unbekannt», sagt Büchi. Er betont aber auch, dass er «kein Technikgegner» sei. Die Schweiz müsse bei der Digitalisierung ganz vorne mit dabei sein. «Das ist eine riesige Chance. Aber wir müssen die Kehrseite dieser Medaille 5G wirklich kennen.»