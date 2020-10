Kochen mit Safran: mal süss-orientalisch, mal klassisch und edel

Indische Safrancreme

Zutaten Gerstenrisotto: 1/2 Zwiebel gewürfelt, Olivenöl, 200 g Gerste, 50 ml Weisswein, 500 ml Gemüsefond, 0,2 g Safrannarben, 80 g Parmesan, 80 g Butter. Kalbsrücken: 200 g Kalbsrücken, 1 Zweig Rosmarin, 100 ml Kalbsfond, 1 TL Butter



Zubereitung: Die Zwiebelwürfel in Olivenöl farblos anschwitzen. Die Gerste zugeben und ebenfalls etwas anschwitzen. Mit dem Weisswein ablöschen und den Wein verdunsten lassen. Den Gemüsefond angiessen, dann den Safran zugeben. Die Gerste unter gelegentlichem Rühren etwa 20 Minuten köcheln lasse n wie ein herkömmliches Risotto. Am Ende der Garzeit mit dem Parmesan und der Butter abschmecken. Den Backofen auf 200 Grad Ober­- und Unterhitze vorheizen. Den Kalbsrücken salzen und pfeffern, mit Rosmarin bestreuen und von beiden Seiten in Olivenöl anbraten. Im Ofen 5 Minuten garen, anschliessend bei 80 Grad 10 Minuten ruhen lassen. Den Bratensatz in der Pfanne mit dem Kalbsfond aufkochen, die Butter zugeben und zu einer Sauce einkochen. Den Kalbsrücken in feine Scheiben schneiden und auf dem Gerstenrisotto anrichten.

Rezept: Anna Matscher aus dem Buch: Safran, das rote Gold, AT-Verlag