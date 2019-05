Die Masern sind zurück. Seit Anfang Jahr wurden in der Schweiz bereits 166 Fälle registriert, das sind fast achtmal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zwei Männer im Alter von rund 30 und 70 Jahren sind an der hoch ansteckenden Krankheit gestorben. Es sind die ersten Masern-Toten seit zehn Jahren in der Schweiz.

Nun werden Rufe nach einer staatlichen Impfpflicht laut. «Wer seine Kinder nicht impft, ist asozial», sagte CVP-Nationalrätin Ruth Humbel zum Blick. Der Bund solle einen Impfzwang mit Bussensystem prüfen. Doch ein solcher dürfte in der Schweiz zurzeit keine grossen Chancen haben. Wie eine nicht repräsentative Umfrage im National- und Ständerat zeigt, herrscht keine Einigkeit – weder im Parlament noch innerhalb der Parteien.