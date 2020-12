Jetzt hat es auch das erste Büsi mit Covid-19 erwischt – sollten jetzt auch Haustiere getestet werden?

Im Veterinärmedizinischen Labor der Vetsuisse Fakultät der Universität Zürich wurde Sars-CoV-2 bei einer Katze nachgewiesen. «Eine an Covid-19 erkrankte Frau hatte sich an uns gewandt, als ihre Katze krank wurde und der Tierarzt keine Ursache finden konnte. Sie hatte von der Studie gehört, die bei uns gemacht wird, zu Haustieren in Covid-Haushalten.» Das teilt Frau Professor Regina Hofmann-Lehmann mit, Leiterin des Veterinärmedizinischen Labors der Universität Zürich.

Dass Katzen sich mit Sars-CoV-2 infizieren können, wusste man bereits länger. Das hatte man schon im Amoy Garden in Hong Kong beobachtet, dem vermuteten Epizentrum des Sars-Ausbruchs in 2002. Eine Untersuchung von 102 Katzen im Januar 2020 in Wuhan hatte ergeben, dass 15 Antikörper gegen das Virus gebildet hatten.

Grösste Viruskonzentration wie bei uns im Rachen

Dass mit Sars-Coid-2 infizierte Katzen Symptome entwickeln, komme aber sehr selten vor, sagt Hofmann-Lehmann. Und die allermeisten Fälle stammen eben aus Covid-Haushalten, so dass man annehmen muss, dass die Menschen die Katzen angesteckt haben.

Katzen stecken sich untereinander an, das stellte eine Studie fest. Aber sie erkranken in den meisten Fällen nicht. Die Ansteckung erfolgt wie beim Menschen über die Zellen im Rachen. Dort wurde auch die grösste Viruskonzentration gemessen. Deshalb sollte man auch vermeiden, mit Katzen-Sputum in Kontakt zu kommen.