In der Krise war alkoholfreies Bier gefragt – doch wie kommt der Alkohol aus dem Malzgetränk raus?

Alkoholfreies Bier ist ein Gewinner der Coronakrise. Zwar war die Coronasperre für die Bierbrauer eine grosse Herausforderung. Sie konnten wohl mehr Bier für den Hausgebrauch verkaufen, aber das Geschäft litt aber unter den geschlossenen Restaurants und den abgesagten Grossveranstaltungen.

Beim alkoholfreien Bier sieht das anderes aus, wie Christoph Lienert, stellvertretender Direktor des Schweizer Brauerei-Verbands, sagt. Im Vergleich zum Vorjahr hat dessen Konsum in der Schweiz von Januar bis April um 11,3 Prozent zugenommen. Alkoholfreies Bier, das per Definition mit 0,5 Volumenprozent höchstens so viel Alkohol enthalten darf wie eine überreife Banane, ist aber gemäss Lienert schon in den letzten Jahren deutlich mehr getrunken worden.

Eine neue Erfindung ist das alkoholfreie Bier nicht, wie Richard Reinart, Technischer Direktor bei der St.Galler Brauerei Schützengarten erzählt.