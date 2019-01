Das Schicksal der schwerkranken Bettina Rimensberger (31) bewegt die Schweiz. Das zeigen die jetzt auch die Leserreaktionen auf die Artikel, der am Donnerstag in den Verbundzeitungen von CH Media (zu der auch dieses Onlineportal gehört) erschienen ist. «Wir haben den Bericht über Ihr Schicksal in der Luzerner Zeitung gelesen und fühlten uns angesprochen von Ihrem Lebenswillen und Ihrer Energie, die Sie aufbrachten, um Ihr Studium zu beenden», schrieb etwa die Luzerner Homöopathin Uta Knoth auf Bettina Rimensbergers GoFundMe-Seite «Bettina will leben». Knoth spendete am Donnerstagnachmittag 5000 Franken an Bettinas Kampagne.

Auch andere Leser meldeten sich auf Bettinas Homepage zu Wort und sprachen ihr Mut und Bewunderung zu. Beat Sprecher etwa spendete einen Beitrag, «weil ich will, dass Bettina diese Therapie bekommt und ich mich irgendwie auch dafür schäme, dass wir in der reichen Schweiz für die rettende Massnahme kämpfen müssen».