Frau Humbel, welchen Wert messen Sie der Gesundheit bei?

Ruth Humbel: In jungen Jahren funktioniert der Körper einfach. Doch je älter ich werde, umso mehr wird mir bewusst: Die Gesundheit ist nichts Selbstverständliches. Die Gelenke schmerzen immer mal wieder. Man hört vielleicht nicht mehr so gut und das Sehvermögen nimmt auch oftmals ab.

Mit welchen Gebresten kämpfen Sie?

Ich habe leichte Bandscheibenprobleme mit Ausstrahlungen ins Bein. Zudem spüre ich an einem Knien die Arthrose. Auch merke ich: Das Tempo von früher kann ich heute nicht mehr so halten. Ich brauche mehr Schlaf und Erholung. Frühmorgens vor der Arbeit noch eine Runde joggen gehen prästiere ich nicht mehr so leicht.

Wie gehen Sie damit um?

Als passionierte Ausdauersportlerin – im Sommer mache ich OL und gehe laufen, im Winter Ski fahren und Langlauf – ist mir Bewegung extrem wichtig. Damit ich meinen Hobbys noch lange nachgehen kann, investiere ich regelmässig Zeit in meinen Körper: Die Physiotherapeutin hat mir Übungen für eine gute Körperstabilität gezeigt, die ich regelmässig nachturne. Doch auch das Runterfahren ist wichtig. Dafür lege ich mich ab und zu in die Hängematte oder gehe in der Natur joggen.

Das hört sich sehr diszipliniert an.

Mein Credo heisst: Gesundheit lässt sich nicht delegieren. Wir dürfen nicht den Anspruch haben, andere seien für unsere Gesundheit verantwortlich. Wir sind es selbst und müssen etwas dafür tun. Natürlich, auch ich habe Tage, wo meine Gesundheit zu kurz kommt. Gerade wenn wir Session haben, sind die Tage lang, ich sitze viel und verpflege mich zwischendurch mit einem Sandwich.