Sie sind unsichtbar und in der Umwelt verbreitet: Listerien. Gesunde Erwachsenen können diese Bakterien in der Regel problemlos wegstecken. Eine dadurch verursachte Infektion – eine sogenannte Listeriose – birgt allerdings für geschwächte Menschen oder Schwangere grosse Risiken. Bei Letzteren kann sie zu Fehl-, Früh- oder Totgeburten führen. Die seltene Infektionskrankheit wird primär durch rohe Lebensmittel übertragen.

Seit diesem Juni sind nun in der Schweiz zwölf Personen am gleichen Typ von Listeriose erkrankt. Das schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seinem am Montag erschienen Bulletin. Dabei handle es sich um «ernsthafte Erkrankungen», sagt Daniel Koch vom BAG. Es sei zu Hospitalisierungen gekommen; in einem Fall kam es zu einer Mutter-Kind-Übertragung. Und: Zwei Personen sind gestorben. «Das Auffällige und Besorgniserregende ist, dass die zwölf Fälle an demselben Subtyp erkrankt sind», sagt Koch. Deshalb sei mit hoher Wahrscheinlichkeit von derselben Quelle auszugehen.

Um diese zu finden, haben die Gesundheitsbehörden nun eine schweizweite Untersuchung eingeleitet. Dafür befragt das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut Betroffene, was sie gegessen und getrunken haben. Auch die kantonalen Laboratorien wurden auf möglicherweise kontaminierte Lebensmittel hingewiesen.

Sechs Kantone betroffen

Einen Verdacht, woher die Erreger stammen, gäbe es noch nicht, sagt Koch. «Wir wissen auch nicht, ob sie bereits wieder verschwunden sind oder ob weiterhin Übertragungen möglich sind.» Die Fälle treten nicht regional auf, sondern sind über die ganze Schweiz verteilt: Betroffen sind die Kantone Aargau, Neuenburg, Schwyz, Tessin, Wallis und Zürich.