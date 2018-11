Brigitta Schröder (83) mag eines gar nicht: «den Tanz um meine Person». Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande möchte ihr Anliegen im Vordergrund sehen, und nicht sich selbst. Das betont die gebürtige Schweizerin, die heute im deutschen Essen wohnt, mit all der ihr eigenen Lebendigkeit. Man trifft sich mit Brigitta Schröder in einem Luzerner Café am Vierwaldstättersee. Anlass ist das jüngst erschienene Buch «Martha, du nervst!», das auch – aber nicht nur – davon erzählt, wie Brigitta Schröder über Jahre ihre demente Freundin Martha betreute. Das Herz der Diakonisse und Krankenschwester schlägt für Menschen mit Demenz und es schlägt für die menschliche Würde und Selbstbestimmung – diesen Eindruck nimmt man vom zweistündigen Gespräch am See ganz klar mit.

Man kann mit Menschen mit Demenz auch in ein «normales» Konzert gehen oder einen «normalen» Gottesdienst besuchen. Es braucht einfach etwas Fantasie und Kreativität unsererseits im Umgang mit ihnen. Wofür ich ein weiteres schönes Beispiel habe: Ich kannte mal eine Frau mit Demenz, die sich in der Kirche immer erst eine Zigarette an einer Kerze anzündete und diese rauchte, bevor für sie der Gottesdienst begann. Da braucht es einfach Toleranz. Wie überhaupt Toleranz ein Schlüsselwort im Umgang mit Demenz ist.

Sie brauchen nicht nur physische, sondern auch psychische, soziale, spirituelle und kulturelle Nahrung – so wie wir alle. Und so wie es schon Dorothee Sölle (evangelische Theologin, 1929–2003) sagte: «Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.»

Sie selbst haben in bereits fortgeschrittenem Alter Ihre an Demenz erkrankte Freundin Martha zu Hause gepflegt. Der Buchtitel lautet humorvoll: «Martha, du nervst!». Wie haben Sie die Nerven behalten?

Martha hat mich nur anfänglich genervt. Es ist für Angehörige und Betreuende ein Prozess, die Veränderungen bei der von Demenz betroffenen Person annehmen zu können. Menschen mit Demenz brauchen unsere Zeit, Zärtlichkeit und Zuwendung. Sie brauchen Lob und auch Aufgaben.

Das hört sich toll an. Aber was beispielsweise hat Sie nun Nerven gekostet bei der Betreuung von Martha?

(lächelt) Wenn sie mich zum Beispiel mitten in der Nacht gerufen hat, nur weil ihr langweilig war. Bis ich schliesslich gesagt habe: «Martha, du kannst jetzt rufen, so lange du willst – ich werde nicht kommen, weil ich jetzt schlafen möchte.» Da hat sie aufgehört, mitten in der Nacht nach mir zu verlangen. Der Betreuende muss sich bewusst machen: Nur ich kann mich ändern, nicht der Mensch mit Demenz. Das beinhaltet auch, seine Sicht zu verändern. Ins Gefühl reinzugehen und sich in die demente Person hineinzuversetzen. Es kann bedeuten, ein Gespräch in andere Bahnen zu lenken, wenn man merkt, dass der Mensch mit Demenz sich aufregt, wenn er traurig oder nervös wird wegen irgendetwas. Wir sind hier gefordert, eine andere Haltung einzunehmen, denn die Haltung der Menschen mit Demenz ist absichtslos.

Und wenn der Betreuende merkt, dass ihm die Kraft ausgeht?

Dann ist es höchste Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen. Wie schon gesagt, die Kräfte eines jeden sind begrenzt. Martha beispielsweise hatte viele Ängste, sie konnte nicht alleine sein. Es hat mich da auch entlastet zu sagen: Du hilfst mir, und ich helfe dir. Menschen mit Demenz können mitarbeiten, beispielsweise im Haushalt. Und dafür wollen sie Lob, jedoch möchten sie keine Erziehung erhalten.

Sie wünschen sich, dass Menschen mit Demenz weiter in der Mitte der Gesellschaft leben können. Doch wie soll das gehen in unserer Leistungsgesellschaft, in der es so gut wie keine Grossfamilien oder Drei-Generationen-Haushalte mehr gibt?

Ich bin grundsätzlich nicht gegen Heime eingestellt. Es gibt viele Modelle, wie Menschen mit Demenz betreut werden können. Und kein Angehöriger soll sich aufopfern müssen. Es ist alles andere als eine Schande, sich professionelle Unterstützung zu holen. Auch bin ich positiv eingestellt, was die künftige Unterstützung des Pflegepersonals durch Roboter betrifft. Diese Roboter können reden, singen und sich bewegen – und sie werten nicht. In Kiel gibt es in einer Wohngemeinschaft mit dementen Menschen ein Pilotprojekt mit Robotern. Die Menschen mit Demenz mögen die Roboter, sie sind da aufgeschlossener als wir Menschen ohne Demenz. In Asien beispielsweise ist man schon viel weiter, was den Einsatz von Robotern in der Pflege angeht. Die Erfahrungen dort sind gut.

Wird man in einigen Jahren auf Roboter angewiesen sein bei der Betreuung von Menschen mit Demenz? Die Zahl der Senioren nimmt immerhin stetig zu.

Ja, aber neue Studien machen auch Hoffnung, weil die Fälle von Demenz schon wieder rückläufig sind. Wir bekommen neue alte Menschen: Diese sind oft ehrenamtlich engagiert, kulturell interessiert und sie bewegen sich mehr. Das alles steuert Demenz entgegen.

In Zusammenhang mit Demenz ist Ihnen das Thema Spiritualität sehr wichtig. Wieso?

Auch Menschen mit Demenz tut dieses Wissen gut: Es gibt etwas, das grösser ist als wir es sind. (Brigitta Schröder nimmt ihre Hand zu Hilfe und zählt ihre Finger ab.) Ich erkläre das gerne mit den hoffnungsvollen Worten von Dietrich Bonhoeffer (1906–1945, lutherischer Theologe, von den Nationalsozialisten ermordet): «Von guten Mächten wunderbar geborgen». Diese Worte unterstützen in allen Lebensaltern und -situationen.