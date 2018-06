Kenny ist als Mädchen zur Welt gekommen und hat sich zum Mann gewandelt. Denn nur so fühlt er sich wohl in seinem Körper. Was geblieben ist: die Menstruation.

«Als Mann die Periode zu haben, das ist etwas, was viele Menschen nicht verstehen – und ich kann es ihnen nicht verübeln», sagt er.

Deshalb kämpft er für mehr Akzeptanz. Im Video spricht er über seinen Weg, Regelschmerzen und eine Kampagne, die möglichst vielen die Augen öffnen soll.