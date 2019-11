«Ich bin in Topform»: Nora Jäggi ist Schweizer Meisterin im Gewichtheben und ernährt sich vegan

«Ich war immer überzeugt, ich brauche Fleisch», sagt Nora Jäggi. Naheliegend: Die 24-jährige Baslerin ist Schweizer Meisterin im Gewichtheben. Da denkt man an Muskeln, da denkt man an kiloweise Pouletfleisch.

So hat es Jäggi auch gemacht. Bis ihr eine Freundin eine Doku empfahl, in der es darum ging, dass Spitzensportler sich vegan ernähren. Dadurch habe sie gelernt, «dass ich gar kein Fleisch brauche und dass dieses sogar schlecht ist für meine Körper.» Das erzählte sie in der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri.

Nora Jäggi vertiefte das Thema und machte die Kehrtwende: Sie wurde Veganerin. Aus mehreren Gründen: «Wegen der ganzen Umweltauswirkungen, der Ethik dahinter und weil Gesundheit für mich als Spitzensportlerin das A und O ist.»