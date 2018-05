Kennen Sie das ? Sie sind in Eile, wuchten in der Küche noch schnell an einem Blumenkohl herum, mit den Gedanken ganz woanders, und zagg! rutscht das Messer aus. Gerade wenn man mit Messern hantiert, wäre es gut, die Gefühlswelt und Gedanken loszulassen und sich einzig und allein nur der Arbeit zu widmen. Was uns ja oft auch gelingt. Aber eben nicht immer.

Wundheilung – ein Selbstläufer

Die kleinen Schrammen und Schnitte heilen dank körpereigenen Mechanismen fast von allein. Zuerst versucht der Körper mithilfe von Blutgerinnungsfaktoren, den Blutfluss zu stoppen und gleichzeitig mithilfe von Abwehrzellen die eingedrungenen Bakterien und Keime zu vernichten. In dieser Phase kann der Körper mit homöopathischen Arnika-Globuli, Bach-Notfalltropfen oder einer Mischung aus ätherischem Lavendel- und Teebaumöl unterstützt werden.

Die beiden ätherischen Öle wirken antiseptisch, antiinfektiös und schmerzstillend und können pur oder verdünnt mit Wasser auf die verletzte Haut aufgetragen werden. Danach, in der Regel nach ungefähr 24 Stunden, bildet sich neues Gewebe, das die Wunde ausfüllt, bis sie sich rund vier Tage später schliesst. Die neuen Hautzellen bilden sich vom Wundrand her zur Mitte hin und lassen auf der Haut eine mehr oder weniger gut sichtbare Narbe zurück. Je nach Grösse und Art der Wunde ist dieser Prozess nach 14 bis 21 Tagen abgeschlossen.

Feuchtes Wundmilieu

Früher war man der Meinung, dass Wunden austrocknen sollen, damit sie sich nicht entzünden. Heute wird das anders gehandhabt: In der modernen Wundbehandlung hält man die Wunden feucht, weil sie auf diese Weise schneller heilen, die Immunabwehr des Körpers besser funktioniert und sich die Hautschichten optimal aufbauen. Die Wunde wird zuerst mit Wasser gereinigt; danach wird das Wundmilieu mit einem feuchten Pflaster nass gehalten. Diese modernen Hightech-Pflaster sind allerdings ziemlich teuer und oft nicht zwingend notwendig. Mit Hausmitteln kann man einen ähnlichen Effekt erzeugen.

Natürliche Wundbehandlung

Natürliche Hilfsmittel zur Behandlung kleiner Wunden, Schürfungen, Schrammen oder Verbrennungen sind zum Beispiel Aloe-Vera-Gel, Johanniskrautöl, gequetschte Spitzwegerichblätter oder Honig.

Die agavenähnliche Zimmerpflanze Aloe Vera zum Beispiel hält die Wunde feucht, beschleunigt die Wundheilung, wirkt entzündungshemmend und kühlend. Dazu einfach ein Stück von der Pflanze abschneiden und den Saft auf die Wunde drücken. Wer keine frische Pflanze zu Hause hat, kann auch reines Aloe-Vera-Gel oder Aloe-Vera-Saft verwenden. Beides erhält man in Drogerien, Reformhäusern oder Apotheken.

Johanniskrautöl galt früher als eines der wichtigsten Heilmittel zum Verarzten von Wunden. Es wirkt antibakteriell, und dank seinen zusammenziehenden Eigenschaften bringt es Blutungen zum Stillstand und verhindert die Bildung von Eiter. Es ist eines der besten Öle für die Nachbehandlung von Narben, weil es die Bildung von wulstigem Narbengewebe unterbindet und zudem die Nervenreizübertragung aktiviert, die durch den Schnitt unterbrochen wurde. Sogar bei Operationen oder dem Ziehen von Zähnen tut das Johanniskrautöl gute Dienste. Hier wird es vor und nach einem Eingriff innerlich angewendet, um Schmerz-Spitzen zu vermeiden, zur Narbenbehandlung und um die Heilung zu fördern.

Flüssiger Honig wirkt ebenfalls zusammenziehend, antibakteriell und besänftigend. Dafür gibt man etwas Honig auf die Wunde, lässt ihn eine Stunde einwirken und wäscht ihn dann mit Wasser weg. Diesen Vorgang wiederholt man drei bis vier Mal.

Unterwegs in der Natur oder im Schwimmbad kann der Spitzwegerich gute Dienste leisten. Die Heilpflanze wächst praktisch auf jeder Wiese. Die grünen, lanzettlichen Blätter sind reich an Gerbstoffen, die desinfizierend wirken und die Wundheilung anregen. Für eine gute Wundheilung sollte man das Blatt säubern und danach zerquetschen oder zerkauen, damit der Blattsaft austritt. Diese zermalmten Blätter legt man direkt auf die Wunde oder den Insektenbiss oder -stich. Zwei bis drei Mal wiederholen.

Grosse und kleine Operationsnarben pflegen

Auch Operationsnarben lassen sich mit solchen Hausmitteln pflegen, damit sie schön aussehen und auch energetisch gut versorgt sind. Denn egal wie gross die Narbe ist – sie kann den Energiefluss stören und körperliche Beschwerden hervorrufen. Das Problem der kleinen Punktionsnarben ist, dass man sie schnell vergisst: Während eine lange Narbe mithilfe von Johanniskrautöl oder einer Narbensalbe gut und gerne ein halbes Jahr lang weich gepflegt wird, beachtet man die Narben einer Gallenblasenoperation kaum.

Dasselbe gilt für Damm- und Kaiserschnitte, Krampfadernoperationen oder auch Tattoos und Piercings. Auch solche kleinen Narben können das System empfindlich stören. Ich möchte Ihnen deshalb ans Herz legen: Pflegen Sie selbst kleinste Operationsnarben mit Johanniskrautöl, der Schüsslersalz-Salbe Nr. 1 (Calcium fluoratum) und den Bachblüten Walnut (33) und Rescue (39).

Und denken Sie daran: Der menschliche Körper besteht nicht allein aus Materie – eine Operation ist immer auch ein Eingriff in unser Energiesystem. Und je schneller der Energiekörper wieder ins Lot kommt, desto besser kann der Körper sich regenerieren.