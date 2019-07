Was sagt McDonald’s Schweiz zu Harald Sükars Vorwurf, der Konzern mache Kinder systematisch abhängig von krank machendem Fastfood? «Seine Aussagen sind für uns nicht nachvollziehbar», antwortet Pressesprecherin Deborah Murith auf Anfrage. Harald Sükar war bis 2006 Managing Director von McDonald’s Österreich. Er habe keinen Bezug zu McDonald’s Schweiz. «Bei uns gibt es Brot aus IP-Suisse-Mehl und Schweizer Rindfleisch, das die Bell AG zu Burger-Patties verarbeitet», schreibt Murith. «Das sind keine industriell gefertigten Chemieprodukte.» Das Sundae-Dessert habe vergleichbare Nährwerte wie andere Glacen. Seit dem Ausscheiden von Topmanager Sükar vor 13 Jahren habe sich zudem viel getan. Die Gäste könnten zum gleichen Preis Salat statt Pommes wählen. Und auch Wasser sei zum Menü erhältlich. Das Happy Meal enthalte keine künstlichen Phosphate. «Und wir geben immer eine Fruchtportion dazu.» Man beziehe einheimische Zutaten; Pouletprodukte würden von Ospelt in Sargans geliefert und die Brötchen in der Bäckerei Fortisa aus Zuchwil gebacken. Der Fastfood-Konzern betreibt in der Schweiz 169 Restaurants. (mem)