Ich ernähre mich gerne gesund, möchte dabei aber auf Fleisch verzichten. Was sind sinnvolle Alternativen?

Anstelle von Fleisch bietet es sich an, auf Milchprodukte wie Joghurt, Käse, Quark und Milch sowie auf Hülsenfrüchte oder Eier auszuweichen. Auch Fleischersatzprodukte sind eine abwechslungsreiche Alternative. Einen guten biologischen Wert, d. h. der Körper kann das Eiweiss aus der Kombination dieser Nahrungsmittel gut verwerten, liefern zum Beispiel:

Kartoffel & Ei: Gschwellti mit Eiersalat, Rösti mit Spiegelei

Getreide & Milch: Getreideflocken mit Milch oder Joghurt, Brot und Käse, Teigwaren mit Reibkäse

Kartoffeln & Milch(-produkte): Gschwellti und Käse, Kartoffelgratin

Hülsenfrüchte & Getreide oder mit Milch(-produkten): Erbsensuppe, Bohnensalat und Brot

Ich habe leider Zahnprobleme und kann nicht mehr so gut beissen. Wie kann ich mich trotzdem ausgewogen und genussvoll ernähren?

Verzichten Sie keinesfalls auf Gemüse und Früchte. Für Salate kann rohes Gemüse fein oder gedämpftes Gemüse mit der Röstiraffel (zum Beispiel Randen) gröber geraffelt werden. Den Blattsalat schneiden Sie fein. Obst, allenfalls ohne Schale, kann ebenfalls fein geschnitten werden. Viele Früchte sind überdies von Natur aus weich. Wählen Sie gehacktes oder geschnetzeltes Fleisch oder dann Geflügel, das weicher und weniger faserig ist. Fleisch wird zudem zarter, wenn es mit der Niedergarmethode zubereitet oder in einer Suppe lange mitgekocht wird.

Je älter ich werde, desto weniger Appetit habe ich. Was kann ich dagegen tun?

Der Appetit beziehungsweise das Hunger- und Durstgefühl werden im Alter geringer. Verdauungsfördernd und appetitanregend wirken Bewegung an der frischen Luft sowie mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. In Gesellschaft ist der Appetit in der Regel grösser. Schliessen Sie sich einer Koch- und Essgemeinschaft an, wenn Sie dazu die Gelegenheit haben, oder essen Sie ab und zu ausser Haus. Dazu bieten sich zum Beispiel Restaurants in Altersheimen oder ein Selbstbedienungsrestaurant an. Auch Familienangehörige lassen sich vielleicht gern gelegentlich einladen.