Die Diagnose bestätigt ihre schlimmsten Befürchtungen: Der Knoten, den Nicole Staudinger in ihrer Brust ertastet hat, erweist sich als aggressiver Tumor. Mehr noch – sie trägt das gleiche Gen in sich, das Angelina Jolie zu ihrem radikalen Entschluss gebracht hat: Amputation beider Brüste. Aber genau wie die amerikanische Schauspielerin kämpft auch Staudinger. «Karl Arsch» nennt die Mutter zweier Söhne ihren Krebs, dem sie energisch die Stirn bietet. Mitreissend und humorvoll berichtet die Autorin über ihr neues, turbulentes Leben zwischen Kindergeburtstagen, Selbstständigkeit und Chemotherapie. Mittlerweile ist sie als Buchautorin und Mentaltrainerin unterwegs und macht so Frauen (und Männern) in schwierigen Situationen Mut. Am 1. Oktober 2018 um 19 Uhr liest Nicole Staudinger im KSB aus ihrem Bestseller «Brüste umständehalber abzugeben». Der Eintritt ist frei.