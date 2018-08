Wenn es um Entzündungen der Harnwege geht, spielt die Anatomie eine entscheidende Rolle. Bei Frauen befindet sich der Blasenausgang nahe am After, Bakterien können deshalb leicht in die Blase gelangen. Beim Mann schaffen es Keime nicht so leicht, durch die deutlich längere Harnröhre aufzusteigen. Dass Harnwegsinfekte Männer schwer krank machen können, liegt aber vor allem an der engen Nachbarschaft von Blase und Prostata.

Blasen-Prostata-Entzündung

Die Prostata ist eine Drüse, die dicht unterhalb der Blase liegt. Sie produziert einen grossen Teil des Samenergusses. Weil ausserdem der Urin auf dem Weg nach draussen durch die Prostata hindurchfliesst, sind sie und die Blase gewissermassen eine Einheit. Entzündet sich die eine, ist auch die andere betroffen. Und umgekehrt. Am Claraspital in Basel sprechen die Urologen deshalb oft gleich von Blasen-Prostata-Entzündung, wenn sie einen Patient mit den typischen Symptomen vor sich haben:

Heftige Unterleibsschmerzen – vor allem beim Wasserlösen – und ständiger Harndrang. Dazu oft Blut im Urin und Fieber, Schüttelfrost sowie ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl. Ausserdem, wenn die entzündete Prostata anschwillt, Probleme beim Sitzen sowie beim Stuhlgang. Den Betroffenen geht es richtig schlecht, viele müssen im Krankenhaus behandelt werden. Urologie-Oberarzt Dr. Peter Ardelt: «Dafür, dass die Prostata so ein kleines Organ ist, kann sie erstaunlich grosse Probleme machen.»