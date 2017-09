«Diese Situation ist bedenklich», sagt Christoph Nissen, Chefarzt an den Universitären Psychiatrischen Diensten UPD in Bern. Denn auch wenn die verschreibungspflichtigen Medikamente den Betroffenen noch am selben Abend nach einem Arztbesuch zum ersehnten Schlaf verhelfen – langfristig machen sie das Problem nur schlimmer. Schon nach zwei Wochen gewöhnt sich der Körper an die Substanzen. Und braucht immer mehr davon. «Oft endet das in einer jahrelangen Abhängigkeit», sagt Nissen, der im Schlaflabor des Berner Inselspitals Betroffene betreut.

Verhalten ändern

Dabei gäbe es eigentlich eine andere Behandlung, die Menschen wieder schlafen lässt: die kognitive Verhaltenstherapie. Das verdeutlicht eine Anfang September erschienene Richtlinie der europäischen Gesellschaft für Schlafforschung, an der auch Christoph Nissen mitgearbeitet hat. Die Botschaft ist eindeutig: Medikamente sollen erst verschrieben werden, wenn eine Verhaltenstherapie nicht funktioniert. Und das ist äusserst selten, wie der Bericht zeigt. Darin hat ein internationales Forscherteam die Ergebnisse von über 300 klinischen Studien der letzten Jahrzehnte zur Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen ausgewertet. Bei der grossen Mehrheit der insgesamt über 15'000 behandelten Personen war die Therapie erfolgreich.