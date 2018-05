Glenn Gore machte in der Schweiz nur einen kurzen Zwischenhalt. Für drei Tage war er in Zürich, danach flog er weiter nach London und Las Vegas. Der Australier ist beim Tech-Giganten Amazon in einer «globalen Rolle» tätig, wie er es nennt, hat kein festes Büro und verbringt viel Zeit über den Wolken. Und mit Wolken, beziehungsweise mit «Clouds», beschäftigt sich Gore auch beruflich: Cloud-Computing gilt als eine der wichtigsten Informatik-Entwicklungen.

Während Nutzer früher viel Software auf dem eigenen Rechner installieren mussten und separate Festplatten für persönliche Daten benötigten, werden solche Dinge immer häufiger auf externe Server ausgelagert. So kann man beispielsweise seine Ferienfotos in einer «Dropbox» lagern oder auf «Google Docs» bequem an Dokumenten arbeiten. Die meisten Internetdienste sind Cloud-Anwendungen: Facebook beispielsweise lässt sich ohne separates Programm über den Browser nutzen. Dadurch muss der Computer keine speziellen Systemanforderungen erfüllen, Nutzer können von überall und mit jedem Gerät auf die Anwendung zugreifen, und diese ist immer auf dem neusten Stand. Auch Firmen können von der Technologie profitieren: Sie benötigen keine eigenen Rechenzentren mehr, weil sie nach Bedarf Computerleistung und Speicherplatz auf externen Servern mieten können. Immer beliebter werden zudem sogenannte Cloud-Plattformen: Entwickler können dort auf vorgefertigte Software-Komponenten zugreifen, was das Erstellen von neuen Anwendungen viel einfacher macht.

Vor über einem Jahrzehnt hat Amazon einen Grundstein für das Cloud-Computing gelegt, heute dominiert die Firma mit ihrem Amazon Cloud Service (AWS) den Markt und hat damit im vergangenen Jahr rund 18 Milliarden Dollar eingenommen. Das sind zehn Prozent des gesamten Jahresumsatzes von Amazon. Gore arbeitet als «Chief Architect» für den Konzern und verwaltet dessen Cloud-Plattform. Wir trafen ihn am «World Web Forum», wo die meisten Gäste Anzug und Krawatte trugen, er hingegen in verwaschenen Jeans und T-Shirt auftrat.

Herr Gore, Ihre Job-Bezeichnung bei Amazon lautet «Chief Architect». Mit dem Häuserbauen hat das wohl nicht viel zu tun, oder?

Glenn Gore: Nein, aber man kann meinen Job damit vergleichen: Wer ein Haus bauen will, denkt zuerst über die Anforderungen nach, welche dieses erfüllen soll. Man überlegt, wie viele Stöcke das Gebäude haben muss, wie wichtig Sicherheit ist, ob man vielleicht irgendwann eine Familie will. Der Architekt nimmt dann diese Vorstellungen und verwandelt sie in ein gutes Design, das alle Anforderungen erfüllt.

Und beim Cloud-Computing funktioniert das ähnlich?

Genau, als Architekten überlegen wir, was die Anforderungen sind an unsere Cloud-Plattform und wie wir diese am besten umsetzen. Unsere abstrakten Konzepte geben wir dann den Programmierern weiter – den Bau-Ingenieuren, wenn Sie so wollen –, welche das Design mithilfe von Computercode realisieren.

Die meisten Personen kennen Clouds nur als Speicherplatz für persönliche Dateien. Wofür kann man die Plattformen sonst noch verwenden?

Bei AWS bieten wir beispielsweise über hundert Dienste an, mit denen Firmen Technologien wie Chatbots (automatische textbasierte Dialogsysteme, Anm. d. Red.) oder die automatische Bilderkennung nutzen können, ohne dass sie dafür selber Zeit oder viel Geld investieren müssen. So lassen sich mit wenig Aufwand plötzlich Anwendungen erstellen, die vor fünf Jahren noch Science Fiction waren. Das führt auch zu grossen Veränderungen für die Nutzer, welche dadurch in den Genuss von sehr ausgeklügelten und komplexen Programmen kommen.