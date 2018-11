Es sind vor allem Experimente. Verhalten sich Pflanzengene in der Schwerelosigkeit anders als auf der Erde? Wie passen sich Organismen unseres Planeten ans Leben in einer Raumstation an? Und leben auf der ISS gar unbekannte mikrobielle Organismen?

Solche Fragen sind es, denen die Astronauten der internationalen Raumstation ISS tagtäglich nachgehen. Ein neues Video, welches die Nasa veröffentlicht hat, zeigt diesen Arbeitsalltag im All.

Hochaufgelöst – mit Vorbehalt

Zu sehen sind die ISS-Astronauten Alexander Gerst, Serena Auñón-Chancellor, Ricky Arnold und Drew Feustel. Sie sind es auch, die das Material für das Video gefilmt haben. Und zwar mit einer neuen Kamera, die enorm hochaufgelöste Bilder macht: Die RED Helium 8K filmt in 8K-Auflösung, das sind 8192x4320 Pixel.

Zum Vergleich: TV-Bilder werden heute in der Regel in Full HD, also mit 1920x1080 Pixeln gesendet, im digitalen Kino bekommen wir Filme in 2K- oder 4K-Auflösung zu sehen.