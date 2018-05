Das Büro von Udacity bietet alles, was man von einem Start-up im Silicon Valley erwartet: offene Architektur, Tischtennistische, kostenlose Mahlzeiten, Wandmalereien und einen visionären Gründer, dem man Geld und Macht aber in keiner Weise ansieht. Sebastian Thrun (50) empfängt mit breitem Grinsen und lockerem Outfit zum Interview. Seine Karriere hier im Norden Kaliforniens begann nur wenige Autominuten entfernt: Als Professor an der renommierten Stanford-Universität führte er Studenten in die Welt der Künstlichen Intelligenz ein. Danach gründe- te er bei Google, also ein paar Kilometer weiter, die legendäre Abteilung «Google X» und legte damit den Grundstein für selbstfahrende Autos. Mittlerweile investiert er einen Grossteil seiner Zeit in seine eigene Firma Udacity – eine der ersten und wichtigsten E-Learning-Plattformen der Welt. Studenten können dort in Online-Kursen unter anderem lernen, wie man moderne Apps programmiert, aber auch, wie man selbstfahrende oder sogar fliegende Autos baut. Thrun hat den Tech- Optimismus verinnerlicht, für den das Silicon Valley berühmt ist, und dass er ursprünglich aus Deutschland kommt, merkt man nur noch an seinem Akzent. Sogar das Interview will er lieber auf Englisch führen; das sei für ihn einfacher, sagt er.

Herr Thrun, mittlerweile gibt es im Internet eine unendliche Fülle an Lern-Plattformen und Studienunterlagen. Macht es heute überhaupt noch Sinn, viel Geld für ein Hochschulstudium auszugeben?

Sebastian Thrun: Absolut! Ich empfehle auch meinem Sohn, dass er nach der Highschool ans College gehen soll. Wenn Leute physisch am gleichen Ort zusammenkommen, lernen sie Dinge, welche Internet-Kurse nie vermitteln können. E-Learning wird zwar immer wichtiger, aber auch die klassischen Hochschulen sind nach wie vor nötig.

Hier im Silicon Valley sehen das viele anders: Es wimmelt von Studienabbrechern – Universitäten gelten gemeinhin als veraltet und obsolet.

Es ist eine grosse Stärke von Online-Plattformen, dass sie immer auf dem neusten Stand sind. Beispielsweise bilden wir bei Udacity mehr Leute im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus als alle Hochschulen der Welt kombiniert. Davon können besonders jene Personen profitieren, die keinen Zugang zu einem klassischen Studium haben. Die traditionellen Universitä- ten werden dadurch jedoch nicht an Bedeutung verlieren.