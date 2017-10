Erstes "Uhr-Gen" entdeckt

1984 gelang es den drei Forschern, das erste "Uhr-Gen" in der Taufliege Drosophila melanogaster ausfindig zu machen. "Das war der erste Beweis dafür, dass ein molekularer Mechanismus hinter der Inneren Uhr steckt", sagt Charna Dibner von der Universität Genf im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda.

Das Produkt dieses "period" genannten Gens, das Protein PER, sammelt sich währen der Nacht in Zellen an und wird tagsüber wieder abgebaut. Seine Menge schwankt also im 24-Stunden-Rhythmus, wie Rosbash und Hall von der Brandeis University in Waltham, Massachusetts, herausfanden. Sie vermuteten, dass PER seine eigene Produktion steuert durch eine sogenannte "negativen Feedback-Schleife".

Einen wichtigen Beitrag zum Beweis für diese Selbstregulation leistete Young von der Rockefeller University in New York mit der Entdeckung eines weiteren Uhr-Gens in der Taufliege, "timeless" genannt. Das Produkt dieses Gens - TIM - bindet an PER und hilft diesem, in den Zellkern zu gelangen. Dort kann es seine eigene Produktion abstellen. Mit sinkender Menge an PER löst sich diese Bremse wieder und es wird aufs Neue produziert.

Von Bakterie bis Mensch

"Es handelt sich um einen extrem konservierten Mechanismus, der von der Bakterie bis zum Menschen in allen Organismen sehr ähnlich abläuft", so Dibner gegenüber der sda.

Fundamentale Arbeiten zur Inneren Uhr fanden auch Ende der 1990er Jahre an der Universität Genf unter der Leitung von Ueli Schibler statt: Er und sein Team konnten an menschlichen und Nagetier-Zellen beweisen, dass jede einzelne Zelle eine autonome "Innere Uhr" besitzt und die Physiologie von Organismen damit im Tagesrhythmus extrem fein reguliert ist.

Auch heute forscht die Universität Genf an der "Inneren" Uhr: Erst kürzlich berichteten Dibner und Kollegen im Fachblatt "PNAS", dass auch menschliche Muskelzellen einen eigenen zirkadianen Rhythmus besitzen, der sich in der Zusammensetzung von Fettmolekülen (Lipiden) und damit womöglich in ihren Aufnahmefähigkeit für Zucker niederschlägt. Die Entdeckung könnte für die Entstehung von Typ-2-Diabetes von Bedeutung sein.

Bereits im 18. Jahrhundert entdeckt

Entdeckt wurde die Innere Uhr sogar bereits im 18. Jahrhundert durch den Astronomen Jean Jacques d'Ortous de Mairan: Er studierte Mimosen, die im Tagesverlauf ihre Blätter in Richtung Sonne öffneten und bei Abenddämmerung wieder schlossen. Indem er die Pflanzen ins Dunkle stellte, konnte er beobachten, dass sich dieser Rhythmus auch ohne Licht als äusseren Taktgeber fortsetzte, also in den Organismus eingebaut sein musste.

Der Medizin-Nobelpreis ging im vorigen Jahr an den Japaner Yoshinori Ohsumi. Er hatte das lebenswichtige Recycling-System in Körperzellen entschlüsselt. Auf den Medizin-Nobelpreis folgt am Dienstag die Bekanntgabe der Preisträger in Physik, am Mittwoch in Chemie.

Der Preis wird pro Kategorie an höchstens drei Forscher verliehen, die sich das Preisgeld von neun Millionen schwedischen Kronen (rund eine Million Franken) teilen. Verliehen werden die weltweit wichtigsten Auszeichnungen in ihrem jeweiligen Fachgebiet am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel.