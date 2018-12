Samantha lernt schnell und entwickelt sich stetig weiter. In langen, intensiven Gesprächen bauen die beiden zunächst eine freundschaftliche und bald eine intime Beziehung zueinander auf. Den Höhepunkt des Films bildet der Moment, als die künstliche Intelligenz (KI) ihrem menschlichen Partner zu verstehen gibt, dass sie sich zu höheren Aufgaben berufen fühlt, als nach dem Ideal der monogamen Liebe zu streben – und so den lange im Dunkeln gehaltenen Graben zwischen Mensch und Maschine schonungslos offenbart.

Theodore: Was? Was redest du da? Das ist doch krank.

Zumindest gegenwärtig gibt es keinerlei Grund zur Annahme, dass dies in naher Zukunft geschehen wird. Zunächst einmal handelt es sich bei Intelligenz und Bewusstsein um völlig unterschiedliche Dinge. Intelligenz wird vereinfachend als die Fähigkeit angesehen, Zusammenhänge zu erkennen und Probleme zu lösen. Unter Bewusstsein versteht man dagegen das Vermögen, sich und die Welt in ein Verhältnis zu setzen und dabei Freude, Schmerz, Liebe, Wut zu empfinden; es befähigt uns nicht nur zur Reflexion, sondern ebenso zur Selbstreflexion.

Während die meisten die erste Frage zumindest als nicht auszuschliessende Möglichkeit noch bejahen würden, ist die zweite Frage weitaus schwieriger zu beantworten. Zum einen liegt das daran, dass das menschliche Bewusstsein, in dessen Tiefen sich unsere Gefühle, Wünsche und Entscheidungen formieren, im Allgemeinen noch immer zu wenig gut erforscht ist. Zum anderen ist sich die Wissenschaft uneins darin, ob künstliche Intelligenz überhaupt irgendwann dazu in der Lage sein wird, ein Bewusstsein auszubilden.

Maschinen empfinden nichts

Intelligenz und Bewusstsein werden gerne vermischt, weil sie bei Menschen auf untrennbare Weise miteinander verwoben sind. Wir gehen die meisten unserer Probleme an, indem wir basierend auf unseren Empfindungen Entscheidungen treffen. Computer jedoch funktionieren anders. Zwar können sie bestimmte Probleme weitaus schneller lösen als Menschen, doch tun sie dies, ohne dabei etwas zu empfinden. Wenn sie beispielsweise Schachweltmeister wie Garri Kasparow wie Schulbuben aussehen lassen, dann sind sie sich der Bedeutung ihrer Leistung nicht bewusst, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Handlungen in einem grösseren Kontext zu verstehen.

Das hat mitunter damit zu tun, dass es Maschinen an der Dimension körperlicher Erfahrungen fehlt. Jüngere neurowissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Bedeutung des menschlichen Körpers als Voraussetzung für Intelligenz und Bewusstsein bislang stark unterschätzt wurde. Der amerikanische Neurophysiologe Rodolfo Llinás beschreibt in einer seiner Arbeiten, dass unser Gehirn im Laufe der Evolution entstanden ist, als sich das Leben in Bewegung setzte.

Der Forscher erklärt das am Beispiel der Seescheide, eines winzigen quallenähnlichen Tieres, das sein aus 300 Neuronen bestehendes Gehirn einzig dazu nutzt, um in den ersten zwölf Stunden seines Lebens eine Koralle zu finden. Sobald es diese Reise erfolgreich abgeschlossen und sich auf der Koralle niedergelassen hat, frisst es sein Gehirn einfach auf – denn es braucht es nicht mehr. Llinás zieht daraus den Schluss: Was wir als Denken und Wahrnehmen bezeichnen, ist die evolutionäre Internalisierung von Bewegung; die kognitive Entwicklung geht mit der körperlichen einher.

Natürliche und künstliche Intelligenz sind demzufolge nicht miteinander vergleichbar. Gewiss kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass Wahrnehmung auch ausserhalb eines biologischen Organismus möglich ist. Doch gerade weil wir so wenig über Bewusstsein wissen, scheint es eher unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft bewusste Computer programmieren werden, argumentiert etwa der israelische Historiker Yuval Harari in seinem neuesten Buch «21 Lektionen für das 21. Jahrhundert». Deshalb werde der Einsatz von künstlicher Intelligenz in absehbarer Zeit weiter in gewissem Masse von menschlichem Bewusstsein abhängen.

Menschen fürchten sich vor künstlicher Intelligenz, weil sie glauben, dass sich diese irgendwann von ihren Programmierern emanzipieren und das Kommando übernehmen könnte. Das erfolgreiche Vordringen computergesteuerter Programme in Bereiche wie das Schachspiel, die wir gemeinhin mit hoher Intelligenz assoziieren, behagt uns nicht. Darüber hinaus tragen die zahlreichen dystopischen Szenarien in Film und Literatur dazu bei, dass wir Technologien wie dem maschinellen Lernen stets mit leichtem Argwohn begegnen. Viel zu oft haben wir schon gesehen, wie Roboter gegen ihre menschlichen Herren aufbegehren.

Dies trübt allerdings unseren Blick für die eigentlichen Probleme, vor die uns die künstliche Intelligenz künftig stellen könnte. Nicht ihr Potenzial zur Rebellion, sondern eher ihr eiserner Gehorsam sollte uns Sorgen bereiten. In den kommenden Jahrzehnten werden wir es wohl weniger mit einem Roboteraufstand zu tun bekommen als mit einer Horde von Bots, die uns mithilfe ihres Big-Data-Wissens unentwegt in Versuchung führen.