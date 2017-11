Eine Wolke aus Gas und Staub – so sah unser Sonnensystem vor 4,6 Milliarden Jahren aus. Aus dieser Wolke entstanden die acht Planeten. Manche von ihnen sind riesige Gasbälle, wie Saturn, andere bestehen aus Metall und Gestein, wie der Mars und die Erde. Bisher war aber unklar: In welcher Reihenfolge bildeten sich die Planeten unseres Sonnensystems, und welches Alter haben sie genau?

Erste Hinweise haben Astronomen bereits gesammelt, beispielsweise über den Mars. Denn wenn ein Asteroid auf dem Mars einschlägt, wird manchmal Gestein der Mars-Oberfläche bis auf die Erde geschleudert. Über 150 solcher Mars-Meteoriten haben Wissenschafter gefunden. Sie untersuchen das Gestein und datieren es.

Dazu werten sie im Material die sogenannten Isotope aus, das sind Varianten desselben Elements. Ihr Verhältnis untereinander verändert sich im Lauf der Zeit – so lässt sich auf das Alter des Gesteins schliessen. Aus solchen Analysen weiss man: Der Mars ist rund vier Milliarden Jahre alt und entstand früher als die Erde.

Der niederländische Planetologe Thomas Kruijer vom Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien versuchte zusammen mit Forschern der Universität Münster, das Alter der Planeten unseres Sonnensystems zu bestimmen. Schwieriger als beim Mars sei dies allerdings bei Gasplaneten, beispielsweise Jupiter. Denn Jupiter hat keine feste Oberfläche. Also gibt es von ihm auch keine Meteoriten, die von Wissenschaftern untersucht werden können.

Was Sternschnuppen verraten

Den Forschern aus Münster und aus Kalifornien ist nun ein indirekter Nachweis der Altersbestimmung gelungen. Auch er funktioniert über Meteoriten – und zwar solchen, die aus der unmittelbaren Umgebung von Jupiter stammen.

Wenn es Astronomen nämlich gelingt, einen Meteoritenfall, also eine Sternschnuppe, zu beobachten, können sie anhand der Eintrittsbahn des Himmelskörpers berechnen, wie dessen Umlaufbahn um die Sonne war, als er sich noch im Weltraum befand. «So konnten wir feststellen, dass der Ursprungsort dieser Meteoriten im Asteoridengürtel zwischen Mars und Jupiter war», erklärt Kruijer.

Als die Forscher die Zusammensetzung untersuchten, merkten sie, dass die Steine in zwei Kategorien fielen. So war die Isotopenzusammensetzung, der elementare Aufbau der beiden Meteroritentypen, völlig unterschiedlich. Sie müssen sich also ursprünglich in unterschiedlichen Regionen des Sonnensystems gebildet haben. Zu den Zeiten, als die Entstehung des Sonnensystems ihren Anfang nahm, muss es zwei Asteroidengürtel gegeben haben, folgerten die Forscher.

Mehr noch: Die Meteoriten hatten sich über Millionen von Jahren nicht vermischt. «Das ist ungewöhnlich, denn im jungen Sonnensystem war die Durchmischung von Material häufig», sagt Planetologe Thomas Kruijer.

Jupiter, die grosse Barriere

Die einzige Möglichkeit, solch einen Materialaustausch zu unterbinden, sei ein grosser Himmelskörper dazwischen, mit einer so grossen Masse und Anziehungskraft, dass er die beiden Asteroidengürtel auf getrennten Bahnen hält. «Und der einzig vorstellbare Himmelskörper dieser Grösse ist Jupiter», sagt Thorsten Kleine, Planetologe an der Uni Münster. Der Gasriese habe dafür gesorgt, dass sich der eine Asteroidengürtel auf seiner äusseren und der andere auf seiner inneren, sonnenzugewandten Seite gebildet habe.

Diese von Jupiter beeinflussten Meteoriten stammen aus der Zeit, als die Planeten im Entstehen begriffen waren. Daraus können die Forscher wiederum Rückschlüsse auf das Alter des Jupiters treffen. Er entstand demnach schon sehr früh – nämlich rund vier Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems, wie die Forscher berechnet haben.

Nachdem Jupiters Kern aus Gestein entstanden war, wuchs er durch das Ansammeln von Gas weiter. Wie ein Staubsauger sog er beziehungsweise seine Schwerkraft das gesamte Gas in seiner Umgebung auf. Auf diese Art ist er bis auf seine heutige Grösse von rund 384 Erdmassen herangewachsen. Und er beeinflusste die Bildung der anderen Planeten: «Jupiter war übermächtig und hat wenig Material übrig gelassen», sagt Thorsten Kleine.