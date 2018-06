Die Explosion der Bergflanke

Wenn Stratovulkane oben verstopfen, bricht der Vulkan oft durch die Seitenwand aus. Das war der Fall beim grössten Vulkanereignis im 20. Jahrhundert, beim Ausbruch des Mont Pelé auf Martinique im Jahr 1902. Die Explosion verlief seitlich, riss die Bergflanke auf und ein pyroklastischer Strom ergoss sich aus dem Berg. Innert Sekunden erreichte er die sieben Kilometer entfernte Hauptstadt St. Pierre. Die Geschwindigkeit des Stroms wurde auf 800 km/h geschätzt. Von den Einwohnern überlebten nur drei. Die Rede war von 28'000 bis 40'000 Toten.

Damals wurde der Begriff «Glutwolke» («nue ardente») geprägt. Auch der römische Schriftsteller Plinius der Jüngere berichtet in seinen Briefen vom Ausbruch des Vesuv 79 n. Chr. von einer Wolke, die seitwärts aus dem Berg getreten sei. Pompeji, Stabiae und Oplontis wurden verschüttet, Herculaneum wahrscheinlich von einem pyroklastischen Strom zerstört. Sein Onkel, Plinius der Ältere, hatte sich einen Namen gemacht als Naturforscher. Er wollte sich das Schauspiel nicht entgehen lassen und bestieg ein Schiff. Der Neffe wollte nicht mitkommen. Er bleibe lieber bei seiner Arbeit. Eine weise Entscheidung, denn der Onkel fand den Tod. Seither werden grosse Vulkaneruptionen als «plinianische» bezeichnet.

Auf Martinique scheint man aber davon nichts gewusst zu haben. Auf jeden Fall hörte man nicht auf den neapolitanischen Kapitän des Frachters «Orsolina». Er sagte: «Ich weiss zwar nichts über euren Mont Pelé, aber wenn der Vesuv so aussehen würde heute Morgen wie euer Berg, würde ich sofort abhauen.» Er tat es. Es war am 2. Mai 1902, die Katastrophe ereignete sich am 8. Mai 1902.

Auch der Fuego brach nicht aus heiterem Himmel aus. Am 1. Februar 2018 gab es bereits eine Explosion mit Lava- und pyroklastischen Strömen. Aber mit einem so heftigen Ausbruch wie am 3. Juni 2018 hatte niemand gerechnet.