Feuchtgebiete liebt sie heiss. Pfützen, sumpfige Felder, volle Regentonnen – überall da legen die Tigermückenmütter ihre Eier ab. Wenns dann noch schön warm ist wie diesen Sommer, gedeihen ihre Kinderchen bestens. Das musste der Kanton Basel-Stadt feststellen.

Ende August gab das Kantonale Laboratorium bekannt, dass es an zwei Orten Eier der Asiatischen Tigermücke gefunden hatte. In der gleichen Mitteilung gab es auch eine Entwarnung: Nein, die Mücke hat sich nicht etabliert. Noch nicht. Und zumindest nicht auf Kantonsgebiet. Denn im Tessin wurden schon 2003 einzelne Tigermücken entdeckt. Jetzt schwirren die weiss gestreiften Blutsauger so selbstverständlich in Schwärmen herum – als wären sie schon immer da gewesen.

Das kann auch den Nordkantonen blühen, wie Pie Müller vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut weiss: «Es ist eine Frage der Zeit, dass sich die Tigermücke auch in der Nordschweiz ansiedelt.» Sie habe sich längst an ein kälteres Klima angepasst. Und zwar schon in den USA. Von da setzte die Tigermücke ihre Reise weiter, nachdem sie vor vierzig Jahren von Asien nach Amerika getrampt war.

Die Eier dieser Art sind resistenter als jene des Insekts, das in Asien herumschwirrt. Laut Müller legt unsere Mücke ihre Eier jeweils im Herbst ab. Diese überwintern bis zum Frühling und schlüpfen dann. Das ist möglich, sofern die Temperaturen nicht in den Keller fallen. «Der Klimawandel wird zur Verbreitung der Tigermücke in Nordeuropa beitragen», sagt der Forscher Müller.

Wenige Fälle in der Schweiz

Seit Jahren haben asiatische und südamerikanische Länder mit Epidemien zu kämpfen, die durch Mücken verursacht sind. Mittlerweile sind die Krankheiten auch in Europa ein Thema. So starb kürzlich ein vierjähriges Mädchen in Norditalien an Malaria. Diese wird jedoch von der Anopheles-Mücke übertragen. Die Asiatische Tigermücke wiederum kann Dengue, Chikungunya oder Zika verbreiten – mehr als 20 Krankheiten insgesamt. Eine Mücke alleine reicht für die Übertragung nicht. Es braucht einen infizierten Menschen, den diese stechen kann. Zehn Tage nach einem Stich lassen sich in ihrer Speicheldrüse die Viren nachweisen. Diese gibt sie dann an weitere Menschen weiter.

Aber auch die Anpassungsfähigkeit der Viren spielt eine Rolle. Diese hat andernorts bereits zu einer Epidemie geführt. In Indien zum Beispiel. «Über Nacht» hatte sich das Chikungunya-Virus so verändert, dass es viel einfacher auf die Menschen übertragbar geworden war. Mit Folgen für Italien. 2007 gab es dort einen epidemischen Ausbruch, weil es ein Mann aus Indien eingeschleppt hatte.

Müssen wir uns jetzt wegen der hiesigen Plagegeister Sorgen machen? «Bislang gab es keine Krankheitsübertragung in der Schweiz», sagt Pie Müller. Auch die Zahl der Erkrankungen, die eingeschleppt wurden, ist gering. Seit Jahresbeginn gibt es 90 Dengue-, 11 Chikungunya-, 8 Zika- und keine Gelbfieberfälle. Weniger als in den vergangenen beiden Jahren. Auch für Malaria bleibt die Zahl mit 246 in etwa gleich. Trotzdem mahnt Müller: «Wie der Fall aus Italien zeigt, müssen wir die Situation laufend überwachen und wo nötig die Mücken bekämpfen, damit wir uns weiterhin keine Sorgen machen müssen.»