Als Nasa-Astronaut flog Garrett Reisman mehrmals selber ins Weltall. Nun ist er beim privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX dafür verantwortlich, dass Rakete und Raumschiff genug sicher für bemannte Missionen sind. Bevor die ersten Astronauten damit in den den Orbit geschossen werden, fliegt Reismann aber in die Schweiz, wo er als Referent am renommierten Wissenschafts- und Kunst-Festival Starmus von seiner Arbeit erzählen wird. «Ich freue mich und werde sogar meine Familie mitbringen, um ein paar Ferientage zu geniessen, erzählt Reisman, als wir ihn am Telefon in Los Angeles für ein Interview erreichen.

Seit kurzem ist er Professor an der University of Southern California für Raumfahrt und weiterhin als Berater für SpaceX tätig. Reisman ist 49 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Los Angeles. (rsh)

Für die Nasa flog Garrett Reisman zweimal zur Internationalen Raumstation (ISS) und war an fünf Missionen beteiligt. Insgesamt war er über 107 Tage im Weltall und hat dabei drei Space Walks gemacht, also dreimal einen Ausseneinsatz geleistet.

Es wäre ein historisches Moment. Nicht nur, weil es die erste private bemannte Mission sein wird, sondern auch, weil die USA wieder Menschen in den Weltall befördern kann. Welcher der beiden Aspekte ist wichtiger?

Beide sind sehr wichtig – und sie hängen zusammen. Kurzfristig ist der Aspekt wichtiger, dass die USA wieder Menschen in das All schiessen kann. Dass wir hier von den Russen abhängig sind, seit das Space-Shuttle-Programm 2011 eingestellt wurde, ist sehr schmerzhaft. Langfristig gesehen, ist aber die Tatsache, dass wir das in einer Zusammenarbeit zwischen der staatlichen Nasa und privaten Unternehmen geschafft haben, aber wichtiger. Die Privatunternehmen sorgen für Innovationskraft, der Staat bringt Ressourcen und Erfahrung mit. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für kosteneffektive zukünftige Missionen zum Mond oder später auch zum Mars. Wir können aber unsere Raumschiffe auch nutzen, um für private Kunden Transporte in den All zu machen. So wird es für viel mehr Leute möglich, in das Weltall zu reisen.

SpaceX nutzt eine wiederverwertbare Rakete, die Falken 9. Wie wichtig ist das?

Wiederverwertbarkeit ist zentral. Die Idee dahinter ist Kostenreduktion. Stellen Sie sich vor, bei jeden Flug von Zürich nach Los Angeles bräuchte es ein neues Flugzeug, weil es am Ende des Fluges zerstört würde. Das würde Fliegen ganz schön teuer machen. So war das mit der Raumfahrt. Die Mehrfachnutzung der Raketen ändert das.

Als Astronaut sind sie in einem Space Shuttle zur ISS geflogen. Was sind die grössten Unterschiede zwischen dem Space Shuttle und der Dragon 2, jenem Raumschiff mit dem SpaceX bemannte Flüge durchführen wird?

Dazwischen liegen Welten. Die Dragon 2 ist viel smarter als das Space Shuttle. Schliesslich hat in der Computertechnologie seit den 1970er-Jahren der grösste Fortschritt stattgefunden. Als Astronauten mussten wir auf alle Eventualitäten vorbereitet und in der Lage sein, bei Zwischenfällen alles selber zu lösen. In der Dragon 2 werden die Astronauten viel besser vom Bordcomputer unterstützt, vieles läuft sogar ganz automatisch. Ein weiterer Unterschied: Das Space Shuttle konnte entweder eine Crew oder eine Last wie ein grosses Teleskop in den All befördern. Bei SpaceX können wir beides gleichzeitig mit einem Flug transportieren.

Ist das SpaceX-Raumschiff auch komfortabler für die Astronauten?

Wir haben neue Raumanzüge entwickelt, die viel bequemer sind. Und die Sitze sind individuell an die Körperformen jedes Astronauten angepasst. Auch der Start dürfte viel komfortabler sein. Die Landung hingegen könnte ein wenig unangenehm sein, schliesslich landen wir im Wasser. Zugegeben, das ist nicht ganz so behaglich wie ein Flugzeug auf der Landebahn. Aber wir werden die Astronauten schnell wieder aus dem Meer ziehen und auf ein Boot holen.

Präsident Donald Trump will bis 2024 Astronauten auf den Mond bringen. Ist das realistisch?

Ich halte das für sehr ambitioniert. Wenn die Nasa dafür mit privaten Unternehmen wie SapceX zusammenarbeitet, ist es realistischer. Wenn die Nasa sich aber für den konventionellen Weg entscheidet, wird das sehr teuer werden und kaum so schnell klappen.

Wäre es möglich, dass dafür ein SpaceX-Raumschiff genutzt wird?

Es sieht so aus, als dass es Möglichkeiten für private Partnerschaften gäbe. Andererseits gibt es auch Anzeichen, dass die Nasa sehr traditionell vorgehen will, was die Raketen angeht.

Es macht den Eindruck, dass für Trump das Weltall wichtiger ist als für seinen Vorgänger Barack Obama.