ETH Zürich eröffnet ein neues Zentrum für künstliche Intelligenz

(rwa) Mit der Eröffnung des «ETH AI Centers» würden Raum und Ressourcen geschaffen, um die Forschung in Grundlagen, Anwendungen und Auswirkungen in diesem Bereich zu intensivieren, schreibt die Universität in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Forschungszentrum fördere den interdisziplinären Dialog mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über eine innovative und vertrauensfördernde Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, wird Detlef Günther, Vizepräsident Forschung an der ETH Zürich, in der Mitteilung zitiert.