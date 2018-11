Wem gehört TikTok?

TikTok gehört zum chinesischen Internet-Konzern Bytedance. Dieses hierzulande kaum bekannte Unternehmen wurde kürzlich in US-Medienberichten als höchstbewertetes Start-up der Welt bezeichnet.

2017 sorge Bytedance für Schlagzeilen, als es Musical.ly für eine Milliarde Dollar kaufte. Im August 2018 wurde die Playback-App mit TikTok verschmolzen und der Markenname gekillt.

Zu den Gründen schrieb «Die Welt»:

«Mit dem neuen Namen versucht Bytedance sich rechtzeitig vom Trash-Musik-Image der Tanz-App Musical.ly zu trennen. Die Schwester-App TikTok ist breiter aufgestellt, dort veröffentlichen die meist jugendlichen Nutzer nicht nur Musikvideos, sondern auch Comedyclips, Pranks, Minitutorials und Memes.»

Wie populär ist TikTok?

In den letzten Tagen sorgte TikTok mit starkem Wachstum bei den Nutzerzahlen für Schlagzeilen. Im September soll die App in den USA öfter auf einem Smartphone installiert worden sein als Instagram, Facebook, Snapchat oder YouTube, wie Tech Crunch berichtete.

Die monatlich aktiven Nutzer der App seien in den letzten drei Monaten von 100 Millionen auf über 130 Millionen angewachsen, schreibt die App-Statistik-Firma Apptopia.

Es ist also noch ein langer Weg, bis TikTok den Platzhirschen aus dem Silicon Valley gefährlich werden könnte. Aber:

«TikTok könnte die erste langfristig erfolgreiche Social-App in den Vereinigten Staaten sein, die von einem asiatischen Unternehmen betrieben wird.» (Quelle: blog.apptopia.com

Wird Facebook TikTok schlucken?

Zurzeit sieht es nicht danach aus, als würde Mark Zuckerberg das tun, was er bei App-Konkurrenten, die seinen Einfluss schmälern, am liebsten tut: sie aufkaufen. Hingegen scheint der Facebook-Gründer die gleiche Strategie zu verfolgen wie bei Snapchat: Was du nicht übernehmen kannst, musst du mit den eigenen Waffen schlagen, sprich: zu Tode imitieren. Und so soll Facebook mit der Lasso-App bereits fieberhaft an einem TikTok-Musical.ly-Klon arbeiten. Einen YouTube-Herausforderer hat man mit Facebook Watch ja bereits am Start.

Was Eltern über TikTok wissen sollten

Auf den ersten und zweiten Blick gibt es bei TikTok weniger problematische Inhalte als bei YouTube. Keine Videos mit abstrusen Verschwörungstheorien, keine rechtsextremen Hassbotschaften, Neonazis und dergleichen.

In seinen weltweit gültigen Community-Richtlinien untersagt TikTok alle denkbaren illegalen User-Aktivitäten, sei dies das Hochladen von Pornografie oder Cybermobbing. Doch sollten Erziehungsberechtigte die App-Einstellungen prüfen und insbesondere den Bereich «Privatsphäre und Sicherheit» anschauen. Dort lässt sich auch der Kontakt zu Unbekannten ausschliessen.