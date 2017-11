So wird getestet

Connect testet den Mobilfunk auf Strassen, im Zug und auch zu Fuss. In 18 Gross- und 35 Kleinstädten sowie auf Verbindungsstrassen wurden Telefonie- und Datenmessungen per Drivetest durchgeführt; ergänzt durch Test zu Fuss, bei denen in Gebäuden wie Cafés oder Museen und im öV die Netzqualität gemessen wurde. Besonders beeindruckt waren die Tester vom Handy-Empfang in Schweizer Zügen. Swisscom und Sunrise führen auch hier die Liste an.