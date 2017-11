Natürlich ist die Storyline dieselbe wie beim ersten «Super Mario Bros» vor 32 Jahren: Der Bösewicht Bowser entführt Prinzessin Peach, und Mario tritt als grosser Retter auf. Selbstverständlich geht es wieder darum, eine Vielzahl von Geschicklichkeitsprüfungen zu meistern, im richtigen Moment zu springen, sich rechtzeitig zu ducken. So funktioniert nun mal das Jump ’n’ Run, das Ur-Genre des Videospiels.

Eine neue Funktion erhält hingegen die Mütze Marios: Wirft der Klempner sie auf einen Gegner, schlüpft er in dessen Gestalt. Super Mario ist dann einmal eine Kanonenkugel, einmal ein hüpfendes Irgendwas, ein Stein oder ein Tyrannosaurus Rex. Neu ist ebenfalls, dass der Held aus dem Pilzland nicht nur durch fantastische Welten rennt, sondern auch in realistischer anmutenden Umgebungen unterwegs ist – etwa in einer an New York erinnernde Grossstadt.

Puristen mögen diese Neuerungen in einem Super-Mario-Spiel zuerst überfordern, aufgeschlossene Geister finden sie von Anfang an witzig; am Schluss verfallen alle dem Spielspass. «Super Mario Odyssey» einwickelt einen Sog, der einen förmlich ins Spiel zieht. Das Design der Levels, die Musik, die Moves Marios, die ansteigende Schwierigkeit der Herausforderungen, die gleichzeitig abfallenden Belohnungen, all das greift ineinander und entfaltet sich zu einem stimmigen Ganzen. So funktionieren herausragende Videospiele. Das ist Super Mario.

Der Held von einst ist noch immer der Held der Stunde. Dabei haben es doch so viele – der Schreibende eingeschlossen – anders prophezeit. Super Mario müsse im Smartphone-Zeitalter den Sprung auf den Touchscreen schaffen, haben sie gerufen, nur hier sei die Generation iKids noch abzuholen. Unterdessen gibt es Super Mario tatsächlich fürs iPhones und für Android-Handys. Doch «Super Mario Run», das bei weitem kein schlechtes Spiel ist, trug wohl wenig bei zum Erfolg der Marke Mario. Die Download-Zahlen waren mässig, und hätten sie es bei Nintendo nicht gewagt, ihren Superstar auf den Handybildschirm zu schrumpfen, weniger bekannt wäre er wohl nicht. Trotz «Angry Birds», «Candy Crush Sage» und wie die andern kurz, aber umso heftiger gehypten Mobile-Games auch heissen, Super Mario hat in der Generation, die nach dem Gameboy aufgewachsen ist, ebenfalls seine Fans.

Ein Band zwischen Generationen

Super Mario, der in jedem Spiel gut gelaunt durchs Pilz-Land hüpft, ist charakterlich ein Beatle, sein Erfolg aber ist Rolling-Stones-gleich. Den Stones, obwohl scheinbar aus einer anderen Zeit stammend, gelingt es heute als eine der wenigen Bands, die grössten Stadien zu füllen; Super Mario, scheinbar ein Relikt aus der Urgeschichte des Videospiels, schafft es noch heute, Mengen von Gamern dazu zu bringen, eine neue Spielkonsole zu kaufen. So wie es in der Rockmusik niemanden gibt, der die Stones an die Wand spielt, so ist weit und breit keine Jump-’n’-Run-Figur ersichtlich, welche Super Mario davonziehen könnte.

An ein Konzert der Rolling Stones pilgern schon lange Teenies, die Grosskinder des grossen Mick Jagger sein könnten, und «Super Mario Odyssey» spielen schon lange die Väter mit ihren Kindern.

Dabei wird anfänglich stets abgewechselt: segnet Mario das Zeitliche, wandert der Controller von den kleinen in die grossen Hände. Irgendwann aber bilden sich Spezialfähigkeiten aus – und je nach Herausforderung übernimmt die ältere oder die jüngere Generation das Zepter. In «Super Mario Odyssey» bietet sich eine solche Rollenaufteilung besonders an, denn in die 3-D-Welt schieben sich immer wieder einmal flachgepresste Spielabschnitte, in denen es wie in den 80ern darum geht, von einer Seite des Bildschirms zur anderen zu rennen und zu hüpfen, klar Vatersache.

Letztlich gelingt es «Super Mario Odyssey» also, Generationen zu verbinden. An einem verregneten Sonntagnachmittag mag das einfach nur schön sein. Für die Popkulturgeschichte ist diese Erkenntnis aber essenziell: Wie in der Musik gibt es auch im Videospiel das Herausragende, das zeitlos ist und die (Pop-)Welt zusammenhält.