Das Gerät ist anders als bei «Google Glass» kein eigenständiger Rechner, sondern dient als erweitertes Smartphone-Display: Es wird per Bluetooth mit dem Handy verbunden und blendet Informationen, Benachrichtigungen oder einfache Apps im Sichtfeld der Trägerin oder des Trägers ein, ohne dass das Smartphone jedes Mal aus der Tasche gezückt werden muss.

Laut einem Bericht des Technologieportals The Verge werden die Einblendungen per Laser auf die Netzhaut projiziert. Dabei sind sie nur so lange sichtbar, wie sich der Nutzer auf sie fokussiert. Würde man natürlich schauen, verschwänden die Informationen und würden nicht mehr bewusst wahrgenommen.

Mit «Vaunt» geht Intel das grösste Problem smarter Brillen an: die Datenschutzbedenken und das soziale Stigma, das mit dem Tragen der meist uneleganten Technik einhergeht. Ob die Brille erfolgreich wird, dürfte von der Unterstützung durch die Brillenhersteller abhängen. Im schnellsten Fall könnte man schon in zwei oder drei Jahren zum Optiker gehen und seine Sehhilfe gegen einen Aufpreis um smarte Funktionen erweitern lassen.

Dadurch wären womöglich weniger Leute abgeneigt, eine Datenbrille auszuprobieren. Für die Industrie wäre dies der erste Schritt Richtung Massenmarkt, während AR-Brillen wie «Hololens» und das Gerät von «Magic Leap» zu massentauglichen Produkten heranreifen würden.

Apple mischt mit

Dass diese Vorstellung nicht so realitätsfern ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint, zeigt sich an Apples Investitionen im Bereich «Augmented» Reality. Das Unternehmen erwarb in den vergangenen Jahren mehr als ein halbes Dutzend Firmen, die AR-Schlüsseltechnologien entwickeltn. Ende 2017 sickerte zudem durch, dass mehrere Hunderte Ingenieure an einer smarten Brille arbeiten. Laut einer unternehmensnahen Quelle soll das Gerät bis 2019 Produktreife erlangen – und könnte 2020 erscheinen. Wahrscheinlich handelt es sich ebenso wie bei «Vaunt» um ein Gerät, das mit dem Smartphone verbunden wird.

Apples CEO Tim Cook gehört zu den grössten Verfechtern von «Augmented Reality». Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Technologie trotz der technischen Herausforderungen im Massenmarkt ankommen wird: «Es wird im grossen Massstab passieren. Und wenn es passiert, werden wir uns fragen, wie wir ohne ‹Augmented Reality› leben konnten.» So wie wir uns heute fragen würden, wie wir früher ohne Smartphones leben konnten, sagt Cook.