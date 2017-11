Schon heute ist die KI ein fester Teil unseres Alltags: Facebook nutzt sie beispielsweise, um uns passende Werbung und einen persönlichen Newsfeed anzuzeigen. In Zukunft wird die Technologie unter anderem selbstfahrende Autos ermöglichen, eigenständig neue Medikamente entwickeln und das nationale Stromnetz komplett automatisiert verwalten. Das sind fundamentale Veränderungen. Diskutiert man über die Risiken von künstlicher Intelligenz, stehen deshalb momentan vor allem die Implikationen für den Arbeitsmarkt und die häufig fehlende Objektivität der neuronalen Netze im Fokus. Musk denkt aber schon viel weiter: Ihm bereiten vor allem jene KI-Systeme Sorgen, die nicht nur in einer einzelnen Domäne intelligent agieren, sondern die verschiedensten Probleme selbstständig lösen können. Eine solche generelle Intelligenz existiert noch nicht, ist aber der Traum der meisten KI-Entwickler. Musk und seine Kollegen warnen hingegen davor, dass sich aus einem solchen System innerhalb von kürzester Zeit eine Superintelligenz entwickeln könnte – also eine Software, die uns Menschen in allen Bereichen überlegen ist.

«Wenn ein superintelligentes Computersystem dann ein Ziel verfolgt, das wir nicht teilen», so Musk bei einem Vortrag, «werden wir keine Möglichkeit haben, das Programm abzuschalten.» Es sei per Definition intelligenter als der Mensch, würde deshalb automatisch neue Ressourcen erschliessen und jegliche menschlichen Einflussnahmen abwehren. «Wenn diese Software keine ethischen Werte hat und ihr Ziel um jeden Preis erreichen will, wird die Menschheit zwangsläufig leiden, sobald sie dem Computer-System in die Quere kommt», so Musk. Das klingt natürlich nach Science-Fiction, aber die theoretische Möglichkeit einer solchen Superintelligenz ist in der Branche gemeinhin akzeptiert.

Kritiker sind in der Minderheit

Neben Musk vertreten mit Physiker Stephen Hawking, Erfinder Ray Kurzweil und Philosoph Nick Bostrom weitere gewichtige Namen die Meinung, dass man bereits heute über die Zukunft der KI-Technologie nachdenken sollte. Sie fordern klare Gesetze und Regulierungen, damit man nicht plötzlich die Kontrolle über die Technologie verliert. Die Experten sagen deshalb, dass künstliche Intelligenz demokratisiert werden soll und es ähnlich wie in der Medizin klare Richtlinien geben muss, an die sich Programmierer und Forscher bereits heute halten. Das sei wichtig, erklärt Musk, «denn wir haben nur gerade eine Chance, um das richtig hinzubekommen. Eine falsch konfigurierte Superintelligenz lässt sich nie mehr stoppen».

Auch wenn einige prominente Stimmen hinter der Forderung nach mehr Regulierungen stehen, merkt man im Gespräch mit führenden KI-Entwicklern und Forschern im Silicon Valley schnell, dass Musk, Hawking und Co. mit ihrer Meinung in der klaren Minderheit sind. Die meisten Experten auf diesem Gebiet sehen es nämlich ziemlich ähnlich wie Mark Zuckerberg, der künstliche Intelligenz als Chance bezeichnet, «um die ganze Welt besser zu machen».

Viele Forscher betonen, dass es schlicht noch nichts zu regulieren gebe und zusätzliche Gesetze den KI-Entwicklungsprozess stark verlangsamen würden: «Wenn man sich Gedanken über die Gefahren von KI macht, ist das genau so, wie wenn man sich um Überpopulation auf dem Mars sorgt», hatte Stanford-Professor Andrew Ng einmal gesagt – und spricht damit vielen seiner Kollegen aus dem Herzen.

So sehen das auch Vertreter von Google: Die Firma hat die KI ins Zentrum aller Produkte gestellt und ist vermutlich weltweit führend in dem Bereich. John Giannandrea, Verantwortlicher für die KI-Entwicklungen des Tech-Giganten, sagte bereits vor einem Jahr gegenüber der «Schweiz am Wochenende»: «Computer können ziemlich mächtig sein, sind im Moment aber auch wirklich dumm. Es ist unverantwortlich, solche fiktiven Szenarien zu beschwören, denn so machen sich die Leute Sorgen, statt sich auf die positiven Effekte von KI zu konzentrieren.» Zudem mache Google bereits einen Grossteil seiner Projekte zu Forschung und Entwicklung in dem Bereich öffentlich, erklärt Giannandrea.

«Natürlich spricht man nicht über die Risiken von KI, wenn man damit sein Geld verdient», erwiderte darauf Sam Altman vor einigen Wochen. Er ist Leiter des renommierten Inkubators Y-Combinator im Silicon Valley und hat zusammen mit Elon Musk die Firma OpenAI gegründet. Das Unternehmen setzt sich für transparente Forschung im Bereich der KI ein. Denn in einem Punkt sind sich alle einig – jene, die vor der KI-Apokalypse warnen, und jene, die sich gegen die Vorstellung wehren: Künstliche Intelligenz hat enorm viel Potenzial und muss weiterentwickelt werden. Die einen setzen einfach auf Geschwindigkeit, die anderen auf Sicherheit.