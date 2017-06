Farbenfrohe, noch gedimmte Lichter schwenken durch den riesigen Saal, eine Stimme heisst den Game Director eines Spiele-Unternehmens willkommen. Die Lichter werden hell, der Game Director betritt die Bühne. Ohne weitere Umstände kündet er die heiss erwarteten Game-Titel an. Die Lichter werden wieder dunkler, die Musik baut Spannung auf und untermalt das Setting des gleich folgenden Trailers.



Die E3 (Electronic Entertainment Expo) in Los Angeles ist für Spiele-Entwickler die wichtigste Messe des Jahres: Sony, Microsoft, Nintendo & Co. kämpfen um die Gunst und Aufmerksamkeit der Zuschauer. Dabei wird mit Trailern und Ankündigungen nicht gegeizt: Jeder auf der grossen Bühne stellt sein Programm für dieses und das kommende Jahr vor – Spiele, Konsolen oder andere Neuheiten der Gaming-Welt.

Unerfüllte Erwartungen

Viel Klatschen, viel Raunen, viel Emotionen machen sich beim Publikum vor Ort und zuhause breit. Viele sind voller Hoffnung und Freude, dass ein heiss ersehnter Titel endlich angekündigt wird, und andere wiederum sind enttäuscht, weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Zweiteres scheint an der diesjährigen E3 vorzuherrschen. Nicht selten äussern die Zuschauer in sozialen Netzwerken, dass sie mehr von der E3 2017 erwartet hätten. Viele Prognosen stellten sich als falsch heraus, so wurde zu ersehnten Titeln wie «The Last of Us 2» oder «The Elder Scrolls: 6» kein Wort verloren.

Gemischte Gefühle gab es auch zur neuen Konsole von Microsoft, der Xbox One X. Die besten Argumente für die Konsole sind die 4K-Kompatibilität und die Leistung. Der hohe Preis von 499 Dollar schreckt jedoch ab. Auch Sony brachte keine besonderen Neuheiten. Wobei die Japaner grosse Titel möglicherweise für die Tokyo Game Show im September aufsparen.

In der grossen Masse von neuen Spielen haben wir aber auch Perlen entdeckt. Die glänzendsten darunter stellen wir hier vor:

Super Mario Odyssey