Es war die Frauenärztin, die Andrea Keller beruhigte. Diesen Knoten, den sie in ihrer linken Brust spürte, das sei eine geschwollene Drüse. Etwas hormonell Bedingtes. Entweder sie sei schwanger oder bekomme ihre Periode. Denn: Mit 27 Jahren hat man keinen Brustkrebs.

Das waren die Worte der Ärztin. Sie riet der jungen Frau zu einem Schwangerschaftstest. Zwei Streifen leuchteten auf – positiv. Fortan drehte sich alles um das neue Leben, das im Bauch von Andrea Keller grösser wurde. Doch mit jeder Schwangerschaftswoche wuchs auch der Knoten in ihrer Brust.

In der 29. Woche drängte sie ihr Mann: Sprich die Ärztin nochmals an, lass dich untersuchen. Diesmal reagierte diese anders: «Als sie den Knoten ertastete, wurde sie panisch», sagt Keller. Sie sitzt am Holztisch ihres Einfamilienhauses in Rupperswil. Hinter ihr an der Wand zeigen Fotografien lachende Kinder. Dass sie ihre heute zehnjährige Tochter und ihren Pflegesohn aufwachsen sieht, ist nicht selbstverständlich.

Der Ultraschall, den die Frauenärztin damals von Kellers Brust machte, beruhigte nicht. Und als die Laborwerte der Biopsie auf dem Schreibtisch der Ärztin lagen, rief sie Keller am Arbeitsplatz an: Sofort in die Praxis kommen; am besten gleich frei machen. «Auf dem Weg zu ihr dachte ich: So etwas passiert anderen, aber doch nicht mir», sagt die heute 37-Jährige.

Sie ist kein Einzelfall. Zwar erkranken deutlich mehr ältere Frauen an Brustkrebs, doch es trifft auch jüngere. Für sie organisiert das Netzwerk Europa Donna Schweiz Stammtische. Dessen Präsidentin Donatella Corbat sagt: «Bei Frauen in ihren 20ern oder 30ern stellen sich andere Fragen als bei älteren Patientinnen.» Viele würden ihre berufliche Karriere noch aufbauen, hätten kleine Kinder oder wünschten sich welche.

Was an den Stammtischen auch klar wurde: Bei den meisten nahmen die Ärzte den Verdacht auf Brustkrebs nicht ernst. «In der Gruppe sind 30 junge Frauen. Nur bei zwei von ihnen wurde sofort reagiert. Einige wurden gar heimgeschickt mit Bemerkungen wie, sie sollten nicht gleich ans Schlimmste denken», kritisiert Corbat. Dabei ist bekannt: Je früher der Tumor erkannt wird, umso höher die Heilungschancen.

Der Gynäkologe Nik Hauser leitet das Brustzentrum der Hirslanden Klinik Aarau und der Andreasklinik Cham Zug. Auch er kennt die Problematik: «Wir sensibilisieren Frauen- und Hausärzte, damit möglichst keine wertvolle Zeit verloren geht.» Bis vor etwa zehn Jahren galt Brustkrebs als Krankheit, die fast nur über 50-Jährige traf.